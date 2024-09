Rai, altra bellissima si licenzia: il comunicato dell’ultime ore | Preparato già il contratto a Mediaset

Ha avuto inizio da qualche giorno la nuova stagione televisiva ma un clamoroso colpo di scena si sta concretizzando nelle ultime ore

La nuova stagione televisiva è partita da qualche giorno e già tra RAI e Mediaset infuria la ‘guerra’ degli ascolti. In ogni fascia oraria il confronto tra i due colossi del panorama televisivo italiano è continuo e analizzato nei minimi dettagli.

I programmi più attesi dai telespettatori però sono ancora fermi ai box ma l’attesa sta per giungere al termine, il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. E proprio a una manciata di giorni dal ritorno sul piccolo schermo di trasmissioni cult del panorama nazionale, un autentico colpo di scena scuote tutto l’ambiente.

Una grande e indiscussa protagonista dello show più seguito e amato della televisione italiana ha deciso in extremis di dare forfait, spiazzando completamente la produzione del programma e soprattutto la sua conduttrice.

Stiamo parlando di “Ballando con le Stelle“, l’ormai tradizionale dancing show in onda il sabato sera su Rai Uno ideato e condotto da Milly Carlucci la cui diciannovesima stagione avrà inizio a partire da sabato 28 settembre.

RAI, l’addio è clamoroso: non se l’aspettava nessuno. Milly Carlucci è sconvolta

Lo show vedrà l’assenza di una figura di primo piano, la bella e bravissima ballerina di danza latina Lucrezia Lando che attraverso il suo profilo Instagram ha comunicato qualche ora fa il suo addio, forse solo temporaneo, allo spettacolo condotto da Milly Carlucci.

“Quest’anno non farò parte del cast di Ballando con le stelle. Ho deciso di prendermi quest’anno per concentrarmi e mettere tutta me stessa su un nuovo importantissimo progetto che condividerò nei prossimi giorni. In bocca al lupo a Milly Carlucci e a tutto lo staff“.

RAI, il mistero dell’addio di Lucrezia Lando: dietro c’è Mediaset

Lucrezia Lando è arrivata a Ballando con le stelle nel 2018 in seguito ad alcuni provini sostenuti sia in RAI che a Mediaset. Nel corso della sua formazione artistica si è specializzata in classica e latina fin da quando aveva 10 anni. È riuscita a vincere un’edizione di Ballando nella stagione in cui ha fatto coppia con Gilles Rocca.

Resta avvolta nel mistero la natura di questo progetto che la vedrà impegnata nelle prossime settimane. C’è chi sostiene che Lucrezia abbia ricevuto un’offerta irrinunciabile da parte di Mediaset e in particolare di “Amici“. Staremo a vedere.