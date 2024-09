Divorzio Al Bano e Romina Power, dopo anni il triste retroscena: “lui è stato proprio un gran s…” | Lei ha spifferato tutto

È stata per quasi trent’anni una delle coppie più amate nel mondo dello spettacolo. Poi la rottura e il divorzio, di cui emerge un retroscena

Hanno fatto sognare milioni di italiani e attirato per anni l’interesse dei rotocalchi di cronaca rosa. Indicata più volte come la coppia perfetta, un modello di riferimento della classica famiglia italiana quella formata da Al Bano e Romina Power.

Una storia d’amore nata alla fine degli anni sessanta che segnò allo stesso tempo l’inizio di un lungo e produttivo sodalizio professionale. Tutto però ebbe fine al tramonto degli anni novanta quando i due artisti annunciarono la fine del loro amore e la relativa separazione.

In realtà il fattore decisivo, causa principale della fine della storia tra Al Bano e Romina fu quasi certamente la scomparsa improvvisa della loro primogenita, Ylenia Carrisi, di cui si perse ogni traccia durante le festività di Capodanno del 1996, nel mentre la ragazza era in vacanza a New Orleans.

Dopo un periodo di tensione e di incomprensioni, l’artista pugliese e la cantante americana si sono riavvicinati a tal punto da decidere di tornare a lavorare insieme. Pur non essendo più una coppia nella vita, i due sono tornati ad esserlo nel lavoro.

Divorzio Al Bano e Romina, la confessione a distanza di anni spiazza tutti: da non crederci

Nel frattempo la causa di divorzio è andata avanti, fino a concludersi in via definitiva nel 2012. E da allora, come anticipato, è tornato il sereno tra i due grandi artisti. Un rapporto che secondo l’avvocato matrimonialista più famoso d’Italia è quanto mai vivo e genuino.

Stiamo parlando di Annamaria Bernardini de Pace, che anni fa si occupò anche della causa di divorzio tra Al Bano e Romina. “Io assistevo Romina all’epoca – ricorda il noto legale – e mi ha fatto molto piacere scoprire che dopo il divorzio ci sia stato un riavvicinamento“.

Divorzio Al Bano e Romina, il retroscena non lascia dubbi: fan spiazzati

La Bernardini De Pace ha poi voluto sottolineare le qualità umane del cantante di Cellino San Marco: “Nel tempo sono stati dei genitori uniti, Al Bano è un gran signore. E lo dico pur essendo stato lui un avversario e Romina mia assistita”.

Ed è forse anche grazie a questa sua signorilità che i rapporti con la figlia di Tyron Power sono tornati ad essere buoni, senza le tante, troppe tensioni che avevano provocato il reciproco allontanamento alla fine degli anni novanta.