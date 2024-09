Paolo Bonolis senza mezzi termini su De Martino: “prima lavorava con…” | Affari tuoi è iniziato da pochissimo e già questo

Lo storico conduttore televisivo senza mezzi termini su Stefano De Martino: ecco cosa pensa Bonolis sul suo nuovo ingaggio.

Paolo Bonolis è un conduttore che occupa, da anni, un posto rilevante all’interno del mondo dello spettacolo. I suoi programmi sono diventati un vero e proprio cult, e con lui sono cresciute diverse generazioni. Tra i suoi successi, ricordiamo Affari Tuoi, portato in scena, per la prima volta, proprio da Bonolis.

È lui che, dal 2003 al 2005, ha appassionato gli italiani con il game dei pacchi. Dopo di lui, altri volti noti si sono succeduti, da Pupo ad Antonella Clerici, fino a Flavio Insinna e Max Giusti. Ovviamente, non possiamo dimenticare il mitico Amadeus, che ha dato uno scossone a questo programma, raccogliendo una folla di telespettatori enorme.

Dopo l’addio alla Rai del conduttore, però, i vertici dell’azienda si sono impegnati a cercare qualcuno che potesse essere un degno sostituto di Amadeus. La scelta è ricaduta su Stefano De Martino, ex ballerino di Amici, showman e già conduttore di altri programmi di successo. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato di vederlo su Rai 1, al timone di una trasmissione così importante come Affari Tuoi, eppure è arrivata questa grande occasione e lui sta cercando di cavalcare in pieno l’onda del successo. Ma, a quanto pare, Paolo Bonolis ha voluto dire la sua sul ragazzo e non ci è andato leggero. Scopriamo insieme cosa ha rivelato il padrone di casa di Avanti un altro!

Tutta la verità di Paolo Bonolis

In una recente intervista, rilasciata a Selvaggia Lucarelli, Paolo Bonolis è stato interpellato su diversi argomenti, tra cui anche l’arrivo di De Martino su Rai 1. Ovviamente, non si poteva evitare di chiedere a chi ha portato in scena, per la prima volta, Affari Tuoi cosa ne pensasse del nuovo arrivato. Ebbene, Bonolis non si è certo tirato indietro e ha detto le cose come stanno.

Per lui, Stefano ha grandi qualità, è simpatico ed empatico. Con il tempo, il ragazzi sta facendo passi da gigante, sfruttando quello che la vita gli dà e affinando sempre di più le sue abilità. Tuttavia, secondo Bonolis, De Martino potrebbe imbattersi in una piccola difficoltà, dovuta a dei cambiamenti inevitabili. Ecco di cosa si tratta.

One man show

Solitamente, siamo abituati a vedere Stefano De Martino alle prese con programmi diversi, nei quali condivide la scena con un cast di attori, conduttori o comici, come accadeva in Stasera tutto è possibile. Questa volta, invece, nello studio di Affari Tuoi, il bel napoletano sarà da solo, a parte la presenza fatiscente del Dottore Pasquale Romano.

Sarà un one man show a cui il ragazzo dovrà abituarsi, stando alle parole di Bonolis. Questa è una sfida alla quale il trentaquattrenne potrà comunque far fronte, senza timore e senza freni. Sarà anche grazie a questa nuova esperienza se De Martino intraprenderà un percorso di crescita professionale che lo porterà in alto.