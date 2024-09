Eleonora Giorgi, come sta davvero dopo la rivelazione sulla malattia: la foto con il nipote è un colpo al cuore

In un periodo difficile per tutta la famiglia, Eleonora Giorgi si mostra in uno struggente scatto con il nipotino: la commozione dei fan.

Forte, tenace e piena di carattere: così conosciamo Eleonora Giorgi, che da tempo riempie le pagine di giornale, purtroppo non per il suo talento, ma a causa della malattia che ha attirato l’attenzione di tutta Italia. Mesi fa è infatti stata operata al Pancreas con lo scopo di rimuovere il tumore con cui ad oggi sta lottando. Una situazione, questa, che tiene sul filo sospeso tutta la famiglia, più di tutti il figlio Paolo Ciavarro e la neo sposa Clizia Incorvaia.

Il nipotino, dal canto suo, ancora non è cosciente di ciò che sta accadendo alla nonna, ma l’affetto che mostra negli scatti fa trasparire un evidente desiderio di averla accanto. Così anche per Paolo, che ai microfoni di Verissimo ha fatto una confessione shock, che ha commosso il pubblico da casa.

Il lato positivo delle cose

Ospiti nello studio di Silvia Toffanin, Clizia e Paolo hanno avuto occasione di raccontare l’esperienza che li ha portati a dire il fatidico sì. Tra il primo incontro al Grande Fratello, la nascita di Gabriele e le nozze a Forte dei Marmi, è stato impossibile non parlare di un tema delicato che ha coinvolto tutti negli ultimi mesi. Tutto nasce da una richiesta di racconto, dove Paolo ha voluto ammettere le sue sensazioni e chiarire lo stato attuale di salute della madre.

“In realtà questi 9-10 mesi da quando abbiamo scoperto tutto – ammette Paolo – sono stati il momento più bello con mia madre della mia vita perché non ho mai passato tanto tempo con lei e quindi siamo riusciti a trasformare la tragedia in una cosa bellissima ma andiamo avanti”.

A dimostrare questa vicinanza è un semplice quanto intenso scatto sui social, che mostra Eleonora Giorgi in compagnia del piccolo Gabriele. Nel profilo si vede una nonna sorridente, seppur con una benda in testa e un viso più gonfio del solito. La chemio sembra fare il suo corso, ma a dare forza alla donna è lui, il piccolo grande Gabriele che non vede anomalie, ma solo il forte calore di una nonna guerriera.

“Solo NONNA ELE lo fa sorridere e solo Gabri riesce a far sorridere lei !!! Amo e sono grata per il vostro legame speciale!”, scrive Clizia in un commento sotto la foto pubblicata.

Come sta davvero Eleonora Giorgi

Sullo stato effettivo di salute della Goggi sappiamo che vi è un miglioramento, bensì il figlio Paolo non ha di certo omesso le difficoltà che sta affrontando la madre. “Mia madre è una guerriera, una combattente tra l’altro più si va avanti e più è difficile però lei non molla è solare, fa la nonna a tutti gli effetti”. Una dichiarazione che lascia tanto all’interpretazione, ma non per questo nasconde una forte speranza e una forza che non sembra di certo mancare da parte di tutti.