Regina Elisabetta, la decisione di Re Carlo a due anni dalla scomparsa della sovrana: anche per i sudditi è qualcosa di inaspettato

Il Re della Gran Bretagna ha stupito il suo popolo con una scelta di impatto a pochi anni dalla scomparsa della amata Regina Elisabetta.

La morte della Regina Elisabetta è senza dubbio un evento che ha caratterizzato questo periodo storico e nello specifico l’anno 2022, quando la sovrana ha spirato portando al dispiacere di molti suoi sudditi.

Sul trono oggi c’è suo figlio maggiore ovvero Carlo III, a dir poco sotto gli occhi giudicanti dei cittadini del Regno Unito, affezionati alla Regina Elisabetta per via del suo temperamento, della saggezza e della longevità del suo regno.

Le vicende della famiglia reale, comunque, sono diffuse non solo nel Paese, ma anche a livello quanto meno Europeo, se non mondiale: c’è un interesse imponente per tutto ciò che riguarda gossip o scelte più formali e ufficiali della Corona.

A scuotere l’attenzione dei cittadini britannici e non solo è una decisione che avrebbe preso proprio il sovrano reggente e che riguarda direttamente la Regina Elisabetta e la sua scomparsa.

Re Carlo III: una celebrazione della Regina Elisabetta

Nonostante gli inglesi siano noti per la loro compassatezza, soprattutto quando si parla della Famiglia Reale, questa volta il Re ha deciso di dare un forte segnale. Questi ha preso la decisione di far erigere un monumento per celebrare la figura della Regina Elisabetta.

Tutti attendevano qualche genere di celebrazione in occasione dell’anniversario della scomparsa della Regina, avvenuta l’8 settembre 2022 e questa è giunta eccome tramite l’annunciata intenzione della realizzazione del monumento: ecco tutti i dettagli.

Il monumento della Regina Elisabetta

Per omaggiare la sovrana, che nell’aprile 2026 avrebbe compiuto 100 anni, Londra ha deciso di collocare a St James’s Park un monumento in suo onore. La scultura sarà il risultato del lavoro di un comitato speciale guidato da Lord Robin Janvrin, ex segretario privato della defunta regina, in coordinazione con il Governo e la Casa Reale. Vedremo sorgere il monumento tra due anni, e sarà solamente una tra le iniziative previste per il centenario della Regina che ha governato più a lungo di chiunque il Regno Unito.

Significative le parole di Lord Robin Janvrin dopo la nomina per questo importante ruolo: “È un onore essere invitato a presiedere il comitato commemorativo della Regina Elisabetta [….] Sarà una sfida unica cercare di catturare per le generazioni future lo straordinario contributo di Sua Maestà alla nostra vita nazionale durante il suo lunghissimo regno”. Un evento attesissimo da tutti.