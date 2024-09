“Mi chiama e…”: Mario Balotelli in contatto con la ex ad ogni ora del giorno e della notte | La rivelazione che fa tremare la fidanzata

Durante una recente ospitata, Raffaella Fico ha parlato del suo rapporto con Mario Balotelli: continuano a sentirsi in maniera costante.

Mario Balotelli, un nome che spesso rimbalza tra le cronache sportive e quelle di gossip, è noto non solo per il suo talento calcistico, ma anche per una vita sentimentale piuttosto movimentata. Tra relazioni turbolente e colpi di scena, Balotelli ha fatto parlare di sé per le sue storie d’amore tanto quanto per i suoi gol in campo.

Le sue frequentazioni, spesso sotto i riflettori, ci hanno sempre graziato con un mix di passione e imprevedibilità, caratteristiche che sembrano rispecchiare il suo stesso carattere. Dalle relazioni con modelle e showgirl, fino ai momenti di tensione pubblica, la vita sentimentale di Balotelli non è mai stata priva di emozioni o, talvolta, di polemiche. Ma, come si sa, anche nel cuore del ‘Super Mario’ le cose possono essere tutto tranne che prevedibili.

E ad essere poco prevedibile è anche una dichiarazione arrivata negli ultimi giorni dalla sua ex compagna: i due si sentono notte e giorno e, il contenuto delle loro conversazioni, la dice lunga sul loro rapporto attuale.

L’ex di Balotelli svela il retroscena del loro rapporto

Recentemente, Raffaella Fico, ex compagna del calciatore e madre della loro figlia Pia, ha offerto uno sguardo interessante sul loro rapporto odierno. Ospite del programma La Volta Buona condotto da Caterina Balivo, Fico ha descritto la loro relazione attuale come quella tra ‘fratello e sorella’, evidenziando quanto tempo e maturità abbiano trasformato la loro connessione.

La dichiarazione di Raffaella Fico

Raffaella ha spiegato: “Se lui vuole un consiglio sulla fidanzata, magari qualche volta se ci litiga ti chiama e si vuole sfogare. È uno sfogo perché ormai è come se fossimo fratello e sorella. È proprio superato tutto, siamo oltre. Davvero.” Questo legame affettuoso e maturo ha portato Balotelli a rivolgersi a lei anche per ottenere conforto e consigli.

Nonostante la loro amicizia, durante l’ospitata, la Fico ha sottolineato a Caterina: “Io invece no, onestamente, io tengo tutto per me. Perché non mi piace condividere, nel momento in cui faccio una scelta è perché sono sicura e convinta.” Il suo approccio, decisamente più riservato, le consente di mantenere una certa distanza emotiva, nonostante il buon legame attuale con il suo ex.

In modo scherzoso, Raffaella ha anche rivelato: “Qualche volta mi ha detto: ‘Mamma mia ma come ti sei ridotta dopo di me…’. Solo questo posso dire, nient’altro.” In effetti, è sempre bene svelare il peccato ma mai il peccatore: la cosa potrebbe non piacere al diretto interessato.