“Violenza fisica e morale”: nel passato di Shaila Gatta c’è un dramma | La storia personale della nuova gieffina mette i brividi

La nuova gieffina racconta a cuore aperto quella storia d’amore che l’ha segnata profondamente: la violenza fisica e verbale durata 5 anni.

Siamo giunti alla nuova edizione tanto attesa del Grande Fratello, e nemmeno il tempo di iniziare che l’attenzione ricade già sui nuovi concorrenti presenti in questa stagione. Tra i nomi celebri troviamo lei, Shaila Gatta, ex ballerina di Amici nonché ex velina di Striscia la Notizia. Queste sono le sue esperienze più rilevanti, ma il suo curriculum in realtà è ricco di apparizioni che spaziano da programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

La ragazza, ad oggi 29enne, è considerata la Velina più longeva di sempre: accanto a Mikaela Neaze Silva, vanta oltre 900 puntate. Dietro a questa immagine di successo però, si nasconde un passato tutt’altro che idilliaco, segnato da una relazione tossica che l’ha cambiata profondamente. Questa esperienza, come raccontato dalla stessa, l’ha portata in uno stato di insicurezza personale e una catena di relazioni disfunzionali.

La relazione tossica fatta di violenza fisica e verbale: il racconto da brividi di Shaila Gatta

La nuova gieffina ha scelto di condividere pubblicamente la sua esperienza, una relazione tossica durata cinque anni che le ha sottratto fiducia e serenità, un periodo buio che Shaila descrive con parole che fanno venire i brividi.

“Mi diceva di non sorridere perché avevo i denti brutti”, ha rivelato la ragazza in un’intervista a Novella 2000, raccontando di come il suo ex compagno cercasse continuamente di minare la sua autostima. Parole pesanti, accompagnate da atti di controllo e violenza che andavano ben oltre le semplici parole. Dalle critiche sul suo aspetto fisico fino al tentativo di gestire ogni aspetto della sua vita, Shaila si è trovata intrappolata in una spirale di svalutazione che le ha causato ripercussioni nella sua autostima.

Per Shaila, quegli anni sono stati un mix di imposizioni e restrizioni che le impedivano di esprimere se stessa. “Decideva come avrei dovuto vestirmi, colse le mie fragilità e le ingrandì fino a schiacciarmi”, ha confessato. Per cinque lunghi anni ha sopportato un amore che le rubava pezzi di sé, incapace di spezzare quelle catene invisibili ma potenti.

La rinascita e il cammino verso la consapevolezza

Grazie al sostegno della famiglia, Shaila è riuscita a lasciare quell’uomo. Ma il viaggio verso la guarigione non è stato semplice. Come lei stessa ammette, dopo quell’esperienza si è ritrovata attratta da altre relazioni disfunzionali, segno di quanto le cicatrici lasciate da quella storia fossero ancora presenti. “Se guardo alla me stessa di allora, vedo una ragazza monopolizzata dal cinismo di quel ragazzo”, ha spiegato.

Oggi, Shaila sta imparando a vivere da sola, a prendersi cura di sé come una madre farebbe con la propria figlia. “Tu vali, non permettere a nessuno di sostenere il contrario”, è il mantra che ripete a se stessa, cercando di sanare le ferite del passato e costruire una nuova versione di sé, più forte e consapevole.

Ad oggi Shaila creda ancora nell’amore, ma ha imparato a mettere se stessa al primo posto. “Devo ancora trovare un uomo che mi faccia dire ‘ne vale la pena’”, ha dichiarato, fissando standard ben precisi per chi vorrà far parte della sua vita. Nessun compromesso, nessuna rinuncia alla sua carriera, alla sua indipendenza e al suo modo di vivere la vita.