Tra le braccia di un altro: Sonia Bruganelli beccata così dal compagno | La reazione dell’uomo ha lasciato tutti stupiti

Sonia Bruganelli beccata in compagnia di un altro uomo: Angelo Madonia reagisce così alla scena e lascia tutti senza parole.

Sonia Bruganelli, da quando ha annunciato la separazione con Paolo Bonolis, suo compagno di vita da ben venticinque anni, sembrerebbe aver ritrovato la voglia di mettersi in gioco e di scoprirsi, sotto altri punti di vista. La donna, infatti, ha iniziato ad apparire di più in TV.

Da che era sempre dietro le quinte, nei panni della produttrice televisiva e dell’imprenditrice, Sonia è passata stare davanti alle telecamere, nel ruolo di opinionista, prima per il Grande Fratello e, poi, per L’Isola dei Famosi. Ma, non finisce qui, perché l’ex moglie del conduttore ha deciso di concedersi un’altra nuova esperienza.

Quest’anno, infatti, la vedremo nei panni della ballerina, a Ballando con le stelle, il programma Rai di successo, condotto da Milly Carlucci e in onda il sabato sera. Tanti nuovi inizi per la Bruganelli che, nel frattempo, ha trovato anche il tempo per riaprire il suo cuore a qualcun altro. Peccato, però, che il suo nuovo compagno l’abbia già beccata tra le braccia di un altro. Scopriamo insieme come sono andate le cose.

Un nuovo amore per Sonia

Prima che la notizia venisse fuori a tutti gli effetti, ci sono stati mesi di gossip e rumors intensi. Alla fine, però, Sonia e Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le stelle, sono usciti allo scoperto. Al party pre-nozze di Simona Ventura e Giovanni Terzi, infatti, i due si sono presentati mano nella mano, confermando tutte le voci nate sul loro conto. Ora, però, pare che tra i due sia in atto una sorta di separazione.

Tra poco, ripartirà lo show della Carlucci ed entrambi ne faranno parte, ma non come credevano i loro fan. Durante una puntata di Protagonisti, di RTL 102.5, Madonia ha risposto ad alcune domande che gli sono state poste dai conduttori del programma radiofonico. Tra queste, non potevano non esserci delle domande relative alla sua relazione con Sonia e al loro percorso a Ballando con le stelle. Ed è proprio da qui che è venuta fuori una verità che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La decisione di Madonia

Angelo Madonia ha rivelato degli aspetti in anteprima sulla relazione tra lui e Sonia. In realtà, l’uomo avrebbe parlato proprio del loro nuovo inizio a Rai 1, un’esperienza che condivideranno per la prima volta. Di comune accordo, la coppia avrebbe deciso di non ballare insieme, per scindere la vita privata da quella professionale.

Il programma richiede concentrazione e dedizione, e gli affari di cuore potrebbero distogliere i partecipanti dal focus della gara. Per questo, Sonia Bruganelli ballerà con Carlo Aloia e Madonia farà coppia con l’ex nuotatrice Federica Pellegrini. Non ci resta, dunque, che attendere il 28 settembre, data fissata per l’inizio della nuova edizione di Ballando con le stelle e goderci lo spettacolo.