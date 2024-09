Dramma straziante per il volto Mediaset: “…vorrebbe morire” | La malattia è arrivata all’improvviso e non lascia scampo

Uno dei volti Mediaset più amati alle prese con una malattia terribile: il racconto ha dell’incredibile, non crederai alle tue orecchie.

Da anni, Mediaset fa compagnia alla stragrande maggioranza del pubblico a casa. Anche se, quasi tutti, si dividono tra questa rete e quella avversaria, la Rai, i volti che fanno parte di queste grande industrie televisive diventano parte integrante della vita di tutti noi.

Forse, è anche per questo che, ogni volta che un personaggio scompare, in noi sorge un senso di tristezza e di malinconia. Anche se solo dietro a uno schermo, questi volti entrano nelle nostre case, portando informazione, intrattenimento, emozioni. Alle volte, siamo talmente tanto abituati a vederli, che quando si decide di fare delle sostituzioni, ci vuole del tempo per accettarle.

Così come è capitato, ad esempio, con Barbara d’Urso, sostituita da Myrta Merlino o con Ilary Blasi, sostituita da Vladimir Luxuria. Ma, come ben sappiamo, stiamo parlando di conduttrici in piena salute, in grado di ricominciare altrove, di mettersi di nuovo in gioco e sentire il brivido di nuove sfide. Quello contro cui è più difficile combattere, invece, è la malattia. Ed è stato proprio un volto molto amato di Mediaset a rivelare tutti i dettagli di questo periodo struggente. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Un periodo buio per la donna

Solitamente, si dice che le disgrazie non vengono mai da sole e, per questa donna, così amata dal pubblico, è davvero così. Stiamo parlando di Rossella Brescia che si è aperta durante la sua ultima intervista a Verissimo, rivelando tutto ciò che ha attraversato e che sta attraversando, senza filtri. È un periodo buio per la donna dal momento in cui, dopo vent’anni d’amore, è stata lasciata da Luciano Cannito. Ricordiamo che la donna è stata una grande ballerina, che ha anche partecipato come professionista al talent di Amici di Maria De Filippi, mentre Cannito è un celebre coreografo e anche lui ha partecipato a qualche edizione del programma.

Insieme, dunque, hanno condiviso l’amore per la danza, ma hanno anche costruito una storia d’amore che è durata anni. Purtroppo, però, stando alle parole della donna, i loro sentimenti non sarebbero stati più annaffiati e qualcosa di arido è destinato a morire. Così, dopo una vita assieme, la Brescia si ritrova a dover ripartire da zero. A farla soffrire di più, però, è la malattia di suo padre. Ecco le toccanti dichiarazioni ai microfoni di Verissimo.

Rossella Brescia e la battaglia del suo papà

Rossella Brescia si è mostrata fragile, nel salotto di Silvia Toffanin, una donna caparbia, ma pur sempre una figlia che sta affrontando una dura battaglia, al fianco del suo papà. Stando a quello che ha rivelato la ballerina, l’uomo non starebbe affatto bene. Nel giro di poco tempo, l’Alzheimer si è abbattuto sulla famiglia come un uragano, senza preavviso, distruggendo tutto.

Oramai, il papà non riconosce più sua figlia, è diventato vittima di una malattia che ti priva della dignità, dei ricordi, della tua stessa vita. La Brescia ha confessato: “Se mio padre sapesse che lo devo curare nell’intimo vorrebbe morire“. Per lei, vedere la figura paterna in quelle condizioni è una sconfitta. Il senso di impotenza deve essere tanto, ma, nel suo piccolo, Rossella sa che non lascerà mai la mano di suo padre, fino alla fine.