Ilaria Galassi, non immaginerete mai con chi ha avuto un flirt da giovanissima: lui è stato un volto amatissimo dal pubblico

Ciò che non ti aspettavi di scoprire su Ilaria Galassi: il flirt con lui viene fuori proprio ora, a distanza di anni.

Il 16 settembre si è riaperta la porta rossa della casa più spiata d’Italia. E così, un’altra edizione del Grande Fratello è partita col botto, portando a vivere, sotto lo stesso tetto, vip e nip. Prendendo le mosse dalla scorsa edizione, infatti, Alfonso Signorini ha accolto in casa volti del mondo dello spettacolo e persone comuni, ancora sconosciute allo show business.

Visto il grande successo dell’anno passato, si spera di replicare, registrando ascolti da record. Ovviamente, Signorini non sarà solo, perché con lui ci saranno Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, nei panni delle opinioniste e Rebecca Staffelli, pronta ad aggiornarci con tendenze social che riguardano proprio il GF.

Il re dei reality, tra i tanti concorrenti, ha riportato a galla una vecchia conoscenza della Rai. Si tratta di Ilaria Galassi, nota per la sua partecipazione a Non è la Rai. Ma, la Galassi non gareggerà da sola. Con lei, ci sono anche Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere, compagne di avventura nel noto programma. Un trio tutto al femminile, agguerrito e pronto a mettersi in gioco. Nel frattempo, però, la partecipazione al Grande Fratello ha portato a scavare nella vita privata di ognuna di loro e, riguardo a Ilaria, è venuto fuori un flirt con un uomo che nessuno avrebbe mai immaginato. Ecco di chi si tratta.

Un tuffo nel passato

Attualmente, Ilaria sarebbe legata sentimentalmente a Daniele Brunone, un hair-stylist, con il quale ha un figlio, mentre un altro sarebbe nato da una relazione precedente. In passato, infatti, la donna ha avuto altri amori, altre storie, che hanno costituito un piccolo tassello del grande puzzle che è la vita. Negli anni, per lei, ci sono stati anche dei momenti bui, dall’incidente alla gamba che le ha fatto perdere l’opportunità di partecipare a Striscia la notizia, fino al lavoro di badante.

Negli ultimi anni, poi, la donna ha sentito l’esigenza di riprendersi quella notorietà che l’aveva resa celebre negli anni ’90, partecipando, nel 2022, al provino dell’Isola dei Famosi. Il tentativo fallì e Ilaria tornò a prendersi cura della sua famiglia, che è la cosa che più ama fare. Dopotutto, però, ogni scelta e ogni cosa che le è accaduta in passato l’ha portata a dove è ora. Ed è per questo che non dovrebbe essere dimenticato neanche il suo flirt con Pietro Taricone, volto amatissimo dal pubblico.

Il legame tra la Galassi e Taricone

Era il 2000 quando Ilaria Galassi e Pietro Taricone riempiono le prime pagine delle riviste di gossip con le loro foto. Allora, Pietro era stato un concorrente della prima edizione del Grande Fratello, quando ancora il reality veniva considerato una sorta di esperimento sociale e attorno a esso non c’era questo clamore accresciuto dai social.

Nel 2010, Pietro Taricone è scomparso, per via di un incidente con il paracadute, lasciando un vuoto enorme nelle persone che amava e che lo amavano, oltre che nel pubblico, che lo aveva sempre apprezzato per la sua spontaneità.