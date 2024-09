“Diceva di essere mia amica”: Barbara D’Urso finisce sotto accusa | Il suo gesto è stato una vera pugnalata al cuore

Un colpo basso per l’ex regina di Pomeriggio Cinque: Barbara d’Urso e il gesto che nessuno avrebbe mai immaginato.

Per Barbara d’Urso pare non esserci pace. L’ex conduttrice e padrona di casa di Pomeriggio Cinque è stata costretta a rimboccarsi le maniche e ripartire da zero. Poco più di un anno fa, infatti, la sua carriera ha subito un cambiamento senza precedenti e, in men che non si dica, è stata tagliata fuori da Mediaset.

La donna, però, con grande professionalità e spirito di adattamento, non si è data per vinta e ha cercato un’alternativa per poter continuare a vivere della sua passione. La d’Urso, infatti, sembra nata per stare sotto i riflettori. Una conduttrice che negli anni ha saputo attrarre a sé milioni di telespettatori. Pomeriggio Cinque, oramai, aveva un pubblico fidelizzato, era diventato un appuntamento fisso per tantissime persone. Con l’arrivo di Myrta Merlino, poi, le cose sono cambiate. All’inizio, i fan del programma e della d’Urso si sono trovati spaesati, ma alla fine si sono abituati ai modi di fare della nuova conduttrice e la trasmissione ha ripreso il via.

Nel frattempo, però, Barbara è stata protagonista di diversi gossip, che l’hanno portata a stare al centro della cronaca rosa. Proprio di recente, sarebbe finita sotto accusa per un gesto che ha dell’incredibile. Ecco cosa avrebbe combinato la conduttrice.

Commenti social pungenti

Essendo Pomeriggio Cinque un programma con un grandissimo riscontro mediatico, è quasi scontato che questo alimenti discussioni e argomentazioni tra il pubblico a casa e quello sul web. Tra tutti i commenti che sono saltati fuori in questi anni di messa in onda, ce ne sono stati alcuni che hanno colpito la d’Urso più di altri. La conduttrice, infatti, sarebbe arrivata al punto di querelare Naike Rivelli, figlia dell’attrice Ornella Muti. Il tutto sarebbe partito da alcuni video sarcastici, pubblicati sui social nel 2019, nei quali la donna criticava il programma di Barbara.

Nonostante siano trascorsi cinque anni dall’accaduto, il Tribunale di Alessandria ha appena dettato la sua sentenza, assolvendo in parte Naike ma condannandola al pagamento di una multa di 800 euro per un’altra contestazione. Ornella Muti, dopo essere venuta a conoscenza di tutta la vicenda che ha coinvolto la figlia, ci ha tenuto a esprimere il proprio parere in merito, dichiarandosi profondamente offesa e delusa dal comportamento della d’Urso. L’attrice avrebbe dichiarato: “Diceva di essere mia amica“.

Ornella e Naike contro la d’Urso

Ornella Muti, ancora più che la figlia Naike, si è sentita tradita nel profondo da Barbara d’Urso. Per l’attrice, l’amicizia che veniva professata tra loro due non avrebbe mai dovuto portare a una situazione del genere. Secondo la Muti, l’ex conduttrice di Pomeriggio Cinque era la prima a difendere ed a prendere le parti dei figli.

Per questo, il gesto della denuncia è stato preso malamente dalle due donne, mentre la d’Urso non avrebbe ancora commentato la vicenda, dedicando il suo tempo alla beneficienza. Chissà se deciderà prima o poi di intervenire e chiarire la sua posizione.