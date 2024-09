“Una vita tra medici e terapia”: Antonella Mosetti, il triste retroscena della sua vita | Sono stati gli anni più difficili

Durante una toccante intervista, la figlia di Antonella Mosetti racconta di un periodo difficile dopo la partecipazione al GF.

Quando si entra a far parte dello showbiz, ogni personaggio famoso diventa carne da macello per il gossip, spesso utile per far spiccare maggiormente un personaggio, ma anche un’arma a doppio taglio per la vita di chi ne fa parte. Questa è il sunto di una narrazione struggente, quella di Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, che in un’intervista nel programma Generazione Z ha parlato di tutto quello che ha dovuto affrontare una volta uscita dalla porta rossa del Grande Fratello.

Le conseguenze psicologiche del cyberbullismo

Da madre, si spera sempre il meglio per una figlia. Per questo motivo Antonella Mosetti ha colto con grande entusiasmo l’entrata di Asia al Grande Fratello. Un’occasione che doveva essere il lancio per la carriera della giovane donna, ma che si è trasformata in qualcosa di più complesso, fino a portare a vere e proprie conseguenze psicologiche.

Come ricorderemo, Asia è stata al centro dell’attenzione durante la sua esperienza al GF Vip a causa del triangolo amoroso con Andrea Damante e Giulia De Lellis. Questa situazione ha portato non poche critiche sui social, sfociate presto in bullismo nei confronti della ragazza.

Ad alimentare un odio già in crescita sono stati gli stessi media, pronti a generare engagement e con esso, odio: “Alcuni giornali prendevano spesso le mie foto e le ritoccavano per esasperare il fatto che fossi rifatta”, racconta l’ex gieffina. Una pressione difficile da gestire, tanto che la ragazza ha ammesso di essere caduta in un vortice di depressione e conseguenti terapie psicologiche, volte a recuperare una serenità ormai persa. In tutto ciò, la ragazza ha voluto dire la sua, soprattutto rivolgendosi a chi in questi anni ha sostenuto che la chirurgia avesse rovinato la sua vita.

Asia Nuccetelli risponde agli hater: “Mi ha distrutto”

Questi anni per Asia sono stati davvero duri: “Ho sofferto di ansia e depressione, ho passato anni della mia vita tra medici e terapie“. Adesso però non ascolta più nessuno, soprattutto coloro che l’hanno accusata di eccessi chirurgici. Nel corso dell’intervista ha infatti spiegato come alcuni interventi — come quello al naso — fossero stati fatti in seguito a incidenti sportivi.

“Mi ha distrutto la stupidità, non la chirurgia plastica”. Con queste parole, Asia, cerca di lanciare un messaggio forte e chiaro su come talvolta delle semplici parole e critiche possano fare più male di coltelli affilati.