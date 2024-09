“Non si sono rivolti la parola”: Stefano De Martino, l’incontro dietro le quinte finisce male | Dopo anni cala il gelo tra i due

Dagospia in queste ore ha svelato un retroscena curioso che vede come protagonista Stefano De Martino: cosa è successo dietro le quinte.

È un ritorno carico di tensione quello della nuova stagione a Tale e Quale Show, dove ha preso posto nella giuria una figura nota, trovandosi a lavorare fianco a fianco con Stefano De Martino, quarto giudice speciale per la puntata inaugurale andata in onda il 20 settembre. Ma se da una parte tutto sembra girare per il verso giusto (televisivamente parlando), come rivelano i retroscena, l’atmosfera dietro le quinte è tutt’altro che serena.

Il mistero Marcuzzi – De Martino

Ad attirare l’attenzione del pubblico è stato il ritorno di Alessia Marcuzzi a Tale e Quale, specialmente la collaborazione lavorativa con Stefano. Come i più attenti sapranno, i primi rumors su un presunto flirt tra i due risalgono al 2020, quando Dagospia svelò come Belen Rodriguez, ex moglie di De Martino, avesse scoperto una presunta relazione tra i due conduttori. Da allora, la storia è riemersa ciclicamente (ricorderemo l’incontro tra De Martino e la Marcuzzi durante la presentazione dei palinsesti Rai di circa un anno fa); costringendo entrambi a smentire continuamente le speculazioni.

In una recente intervista a Striscia la Notizia, De Martino ha risposto con sarcasmo alle domande sul suo presunto tradimento, sottolineando: “Se smentisco la storia con Alessia Marcuzzi? Certo. L’unico giudice della mia vita è mio figlio, e mi dispiace che abbia letto certe cose sui social”. Nonostante ciò, pare che le bugie abbiano le gambe corte.

Il caso dell’incontro dietro il backstage

Dagospia ha rivelato un clima di gelo tra i due, con una Marcuzzi visibilmente imbarazzata e con i due che avrebbero ostentato quasi di scambiarsi persino parola. Secondo le indiscrezioni, la tensione tra Alessia e Stefano sarebbe palpabile, al punto da rendere l’interazione tra i due estremamente fredda e distante, non di certo colloquiale come appare di fronte alle telecamere: i due si sarebbero come ignorati nel backstage di Tale e Quale Show, limitandosi ad un saluto formale.

Nel dettaglio, il sito di Roberto D’Agostino insinua di “un gelo dietro le quinte, con i due che non si sarebbero rivolti la parola, e una Marcuzzi visibilmente a disagio”. Una recente rottura? Chissà. Se dobbiamo analizzare la situazione a 360°, questo distacco potrebbe essere dovuto al costante impegno nel cercare di non attirare l’attenzione su di loro (indipendentemente se ci sia qualcosa tra di loro).

Indiscrezioni a parte, davanti alle telecamere tutto sembrava filare liscio: risate e interazioni che avrebbero potuto far pensare a un’affiatata collaborazione. Come si dice, l’apparenza potrebbe ingannare, ma se così fosse, a vederci lungo potrebbe essere stata in prima battuta Belen.