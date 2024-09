La telefonata tanto attesa è arrivata: il Principe Harry torna a Londra | Ha deciso di lasciare Meghan in America

Dopo diverso tempo d’attesa, arriva la telefonata che da lì a poco vedrà il ritorno di Harry a Londra, anche se da solo.

Dopo il suo 40esimo compleanno trascorso tra amici, Harry ha ricevuto gli auguri dalla famiglia reale, un gesto che molti hanno interpretato come il segno di una possibile riconciliazione.

In effetti, gli auguri da parte di Buckingham e Kensington Palace – seppur sobri – hanno alimentato le speculazioni di una riapertura dei rapporti tra il duca di Sussex e il resto della famiglia reale. E nonostante le difficoltà passate, l’occasione sembra favorevole per un riavvicinamento, in particolare con Carlo, che attualmente vive in Scozia ma si sposta spesso a Londra per le cure oncologiche.

I tentativi di riavvicinamento

Sono passati molti mesi dall’ultima volta che Harry e Carlo si sono incontrati di persona. L’ultima occasione risale a febbraio, quando Harry è volato direttamente dagli Stati Uniti dopo aver appreso della malattia del padre. In quella circostanza, si era trattato di un incontro breve e informale ma sufficiente a far emergere un primo tentativo di riavvicinamento.

Qualche tempo dopo, nel mese di maggio, un altro incontro programmato è stato cancellato all’ultimo minuto a causa degli impegni del re. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, “Carlo era troppo impegnato per incontrare Harry, sebbene Sua Maestà avesse offerto al figlio una sistemazione in una delle residenze reali”. Tuttavia, pare sia stato lo stesso Harry a scegliere di alloggiare in un hotel. Una situazione che non ha fatto altro che alimentare le teorie sulla fragilità del loro rapporto.

Il ritorno di Harry a Londra

E proprio quest’anno, quando tutto sembra in bilico tra la possibilità di un riavvicinamento e il perdurare delle distanze, la partecipazione di Harry ai WellChild Awards assume una valenza importante.

Il motivo del suo viaggio è appunto la sua presenza all’evento di beneficenza di cui è patrono da molti anni. Anche se la presenza di Meghan Markle non è prevista, e molti tabloid britannici sottolineano il suo crescente distacco dalla famiglia reale, Harry continua a onorare i suoi impegni con il Regno Unito, almeno quelli a cui tiene particolarmente e che lo tengono – volutamente o meno – legato al suo sangue reale.

In questo clima di attese e possibilità, si continua ad ipotizzare un punto di svolta. Nel frattempo, i rapporti con William e Kate sembrano ancora tesi (e la probabilità di un incontro tra loro appare remota), ma ad oggi con Carlo, la speranza appare diversa diversa. Chissà…