“Non lavoro più per loro”: Gianni Sperti incredulo, lo hanno mandato via all’improvviso | Contratto stracciato

Una notizia che ha fatto scalpore. È accaduto tutto dopo la messa in onda di Uomini e Donne: shock per i fan di Gianni Sperti.

Sei sono state le puntate finora andate in onda e i fan del noto dating show Uomini e Donne sono già sul piede di guerra: una serie di polemiche si sono scatenate sul web soprattutto per il rientro di un corteggiatore.

Come accaduto già lo scorso anno, molti telespettatori sembravano essere preoccupati prima della messa in onda del programma pomeridiano di Canale 5. Questo perché si sono visti consistenti cambiamenti operati dall’ad di Mediaset nell’ambito di altre trasmissioni e tutti temevano questo potesse accadere anche per il dating show.

Fortunatamente tutto o quasi era rimasto invariato, eccetto per alcune sorprese molto apprezzate da quanti seguono assiduamente il programma tra le quali l’esordio di Ida Platano sul trono, percorso che si è concluso in uno sbuffo di fumo.

Le novità adesso giungono proprio da uno degli ex corteggiatori della dama, colui che è stato al centro di diverse querelle online e in studio. Parliamo di Mario Cusitore, che ha fatto al sua ricomparsa nel corso di una delle puntate di quest’anno.

Mario Cusitore, il supporto di Gianni Sperti

La presenza di Mario Cusitore in studio ha lasciato molti interdetti, visto il percorso che lo aveva visto protagonista lo scorso anno nella sua impresa di conquista di Ida Platano. Stavolta, però, il cavaliere è stato convocato per un altro motivo ovvero una frequentazione con un’altra dama, Cristina Tenuta.

I due si sono ritrovati al centro dello studio per parlare di quanto accaduto e le parole di Mario hanno diviso il pubblico. C’è chi da un lato non crede al corteggiatore visti i suoi precedenti. Dall’altro c’è chi invece crede ancora alla sua buona fede come Gianni Sperti che ha fortemente voluto il suo ritorno. In effetti Cusitore ha fatto il suo ritorno nel parterre e forse anche per alcuni problemi di lavoro.

Le novità sul lavoro di Mario

Nello stesso periodo in cui Uomini e Donne ha fatto il suo ritorno in tv, Mario Cusitore ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha rivelato: “Ci tengo a precisare che non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, abbiamo interrotto i nostro rapporti per motivi che non sto qui a dire, sono cose certe”.

“Mario è disoccupato”: ha detto poi fomentando una serie di dubbi esplosi online fra i commenti. Infatti, numerosi utenti si stanno chiedendo se l’interruzione del rapporto lavorativo abbia a che fare con la partecipazione al dating show.