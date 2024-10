Si sente di nuovo con l’ex: Temptation Island, l’ultima bollente segnalazione | Li hanno beccati insieme dopo il reality

Temptation Island si infuoca e dà vita a un gossip davvero imperdibile: ecco cosa sta accadendo fuori, tra due protagonisti.

L’edizione invernale di Temptation Island sta andando alla grande. Filippo Bisciglia sta registrando numeri da record e le coppie non smettono di dare spettacolo. Come ogni anno, ci troviamo a vivere i drammi e le emozioni di amori che sono quasi al capolinea. Ma, se da una parte c’è chi fa di tutto per recuperare il rapporto, dall’altra c’è chi si dà alla pazza gioia, dimenticando il partner.

Le coppie in ballo, per questa edizione, sono sette, tutte diverse tra loro e tutte andate a Temptation Island per dare una svolta alla loro relazione. Qualcuno ha già abbandonato il programma, con un falò di confronto anticipato, mentre altri sono ancora nel pieno del percorso. Quello del martedì sera, su Canale 5, è diventato un appuntamento fisso per i telespettatori che, oramai, non vedono l’ora di scoprire tutti i risvolti dello show.

Non mancano, però, di certo i rumors, che si diffondono in rete e che riguardano delle anticipazioni o delle indiscrezioni. Infatti, il programma è registrato, quindi le coppie sono già tornate alla loro vita di sempre, alcune insieme, altre separate. Di recente, c’è stata un’ultima bollente segnalazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Riguarda proprio loro e non potrai mai immaginare cosa è accaduto.

Un triangolo infuocato

Nell’ultima puntata di Temptation Island, abbiamo visto il fidanzato Alfred cedere alle tentazioni della single Sofia. I due, fin dal primo momento, hanno trovato subito un’affinità, iniziando ad avvicinarsi l’un l’altra, stuzzicandosi e mostrando interesse reciproco. Ovviamente, l’atteggiamento del ragazzo ha parecchio infastidito Anna, che ha assistito a tutti i loro video, dall’altra parte del villaggio.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso, però, è stato il bacio avvenuto nella puntata dell’1 ottobre. La loro sembrava, quasi, un’esterna di Uomini e Donne. Era come se Alfred fosse completamente ignaro che la sua fidanzata potesse guardarlo. Anna, però, non è riuscita a passarci sopra e ha chiesto un falò di confronto immediato. Ci vorrà la prossima settimana per scoprire quale sarà il risvolto del loro incontro ma intanto, sul web, spuntano le prime indiscrezioni.

Dopo il programma

Ancora non sappiamo cosa accadrà davanti al falò, ma ciò che sappiamo è che Anna ha promesso di fare fuoco e fiamme, schiaffandogli in faccia la verità. Ma, se noi siamo ancora fermi al falò, fuori c’è chi è andato già avanti. A quanto pare, infatti, si vocifera che il ragazzo abbia deciso di uscire dal programma con Sofia.

Peccato, però, che le cose tra i due non siano andate come sperato. Ora, Sofia starebbe già frequentando un altro uomo, un suo ex, con il quale si vedeva prima di entrare nel programma di Bisciglia, mentre di Alfred non si sa nulla. Dovremmo aspettare ancora un pò per scoprire se ha deciso di tornare sui suoi passi e cercare di farsi perdonare da Anna o se ha cambiato radicalmente vita.