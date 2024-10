La triste notizia è appena arrivata: poche possibilità di guarire dalla malattia | Ex Grande Fratello sta vivendo un dramma

Triste verità per uno degli ex protagonisti del Grande Fratello: la lotta contro la malattia sta diventando sempre più difficile.

Il Grande Fratello va in onda da più di vent’anni e, in questo arco di tempo, sono tanti i personaggi che sono passati dalla casa più spiata d’Italia. Con loro, trascorriamo molti mesi, li guardiamo tutto il giorno, assistiamo alle loro discussioni, alla nascita di amori, a momenti di debolezza.

Il re dei reality, infatti, porta in scena quella che sarebbe la vita reale, ma che, in questo caso, si svolge sotto l’occhio attento e vigile delle telecamere. Con gli anni, è stata inventata anche un’altra formula del GF, ovvero quello Vip. E allora, ecco che le persone sono accorse davanti alla TV per vedere i loro beniamini in un contesto quotidiano.

Il Grande Fratello Vip, infatti, ci ha dato la possibilità di conoscere lati nascosti delle grandi star, di vederle spogliate del loro ruolo, alla prese con una convivenza forzata con altre persone. Ovviamente, anche durante queste edizioni, sono stati diversi i protagonisti che si sono distinti per i loro modi di fare. I telespettatori si sono affezionati a loro e, ora che un’ex gieffina sta vivendo un periodo terribile, la tristezza è tanta. Ecco di chi si tratta.

Una dura lotta contro la malattia

A portare in TV la notizia della sua malattia è stata lei stessa, Eleonora Giorgi, ex moglie di Massimo Ciavarro e madre di Paolo Ciavarro. Nelle sue interviste più recenti, come quella avvenuta ai microfoni di Verissimo, l’attrice ha mostrato i segni della sua lotta. Sta cambiando fisicamente, i capelli sono caduti, per via della chemioterapia, ma, nonostante questo, incita tutti coloro che si trovano nella sua stessa situazione a non vergognarsi.

Affetta da un tumore al pancreas, la Giorgi ha dovuto sottoporsi a un ciclo di chemioterapia e, poi, a un intervento chirurgico. Purtroppo, però, la donna non sta avendo la meglio su questa orribile malattia, che ti divora dentro e fuori. Le metastasi si sono ingrandite e per lei sono in programma nuove cure.

Una spiacevole notizia per Eleonora

Eleonora Giorgi, senza peli sulla lingua, destando stupore e preoccupazione tra i suoi fan, avrebbe rivelato che il tumore principale sarebbe stato sconfitto dalla chemioterapia ma ora il problema sono le metastasi, che si sono diffuse e ingrandite. Così, ha deciso di inviare alcuni campioni delle sue cellule in una clinica americana, ma la possibilità di guarigione è ridotta al 14%.

Ovviamente, l’attrice non smette di sperare in un lieto fine, facendosi forza e continuando a combattere una battaglia che, nel giro di pochi anni, le ha completamente stravolto la vita. I suoi fan e la sua famiglia, in primis, le sono vicini.