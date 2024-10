Multa da oltre 7 mila euro: Adriana Volpe, la sentenza del giudice è arrivata | Il verdetto dopo una lunga battaglia legale

Novità in merito alla lite di Adriana Volpe con un altro famosissimo della televisione: dopo molto tempo giunge il verdetto definitivo.

Adriana Volpe è ricordata spesso per la sua presenza nei panni di conduttrice nei programmi Mezzogiorno in famiglia e I fatti vostri, nell’ambito dei quali ha avuto l’occasione di lavorare fianco a fianco con un conduttore con anni di prospera carriera alle spalle.

Stiamo parlando di Giancarlo Magalli, storico conduttore televisivo amato da moltissimi, negli ultimi anni coinvolto insieme ad Adriana Volpe in una lite che è finita per sfociare in alcuni procedimenti legali.

Parliamo di procedimenti al plurale visto che già nel 2021 avevamo assistito a un verdetto in favore della conduttrice rispetto a una causa intentata proprio contro Giancarlo Magalli. Già all’epoca la questione aveva causato non poche querelle sul web, visto che gli utenti si erano divisi tra quanti davano ragione a Magalli e chi, invece, prendeva le parti della, poi vincitrice, Adriana Volpe.

L’attesa, però, non era finita allora, visto che un’altra causa era in corso tra i due: finalmente abbiamo saputo chi ha vinto questa volta, una notizia che sta sconvolgendo il web.

Adriana Volpe contro Giancarlo Magalli: l’esito della causa

Molta attenzione hanno ricevuto le parole dell’avvocato di Adriana Volpe: “Si tratta di un pettegolezzo che ha una diffusione capillare vastissima (quello che avrebbe diffuso Magalli ndr), visto che è avvenuta su un social, e ha cavalcato l’onda del pregiudizio. Purtroppo è passato il messaggio che Adriana Volpe ha lavorato in Rai non perché è una conduttrice capace e preparata, ma perché abbia fatto favori sessuali“.

Si tratta di una accusa davvero forte nei confronti della conduttrice, un pregiudizio che si è diffuso a macchia d’olio e che ha portato all’accusa di diffamazione aggravata per Giancarlo Magalli.

Ma vi ricordate, prima Magalli aveva detto che non lo avevo mai querelato (pur sapendo di avere due rinvii a giudizio) ora distorce una sentenza. Ma in che mondo parallelo vive? Rassegnati Magalli sei stato CONDANNATO PER DIFFAMAZIONE AGGRAVATA pic.twitter.com/RcJVTYZ7OS — Adriana Volpe (@AdrianaVolpeTV) December 17, 2021

Un’altra vittoria in tribunale per Adriana Volpe

L’esito del processo è culminato nel verdetto della giudice Lucia Guaraldi presso il tribunale di Roma, che ha dato ancora una volta ragione alla conduttrice, confermando l’accusa di diffamazione aggravata per Magalli.

Già all’epoca dell’esito del primo processo, Adriana Volpe si era sfogata in merito alle false informazioni diffuse da alcuni media: “Caro Magalli, i giornali leggendo il tuo post hanno subito riportato titoli come ‘Magalli deve pagare solo una multa‘, ‘Sono stato multato‘. No Giancarlo sei stato condannato! Ieri il tribunale di Milano ti ha condannato per il reato di diffamazione aggravata“. Il conduttore adesso dovrà pagare un totale di 7 mila euro tra multe e spese legali.