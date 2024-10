Beccati così prima del Grande Fratello: la rivelazione sui due protagonisti | Raccontate bugie agli autori ed a Signorini

Rivelazioni sconcertanti su due dei protagonisti del Grande Fratello: ecco cosa avrebbero fatto prima di entrare nella casa.

Chi sceglie di mettersi in gioco e provare ad entrare nella casa del Grande Fratello, sa bene che metterà la sua vita, costantemente, sotto l’occhio delle telecamere. Ma non solo, perché i riflettori si accenderanno anche su tutto ciò che ha fatto prima di entrare nella casa, portando a galla quello che potrebbe servire ai fini televisivi.

Insomma, dal GF non si sfugge affatto e lo dimostra il fatto che, proprio nelle ultime ore, è emerso un fatto scioccante su due dei protagonisti di quest’anno, che avrebbero riempito di bugie gli autori.

A quanto pare, non è tutto come sembra. E, tra amori che sembrano sbocciare, rivalità e amicizie, ecco che spuntano le prime indiscrezioni su un gieffino e la sua dolce metà. Vediamo insieme di chi si tratta.

Una reazione inaspettata

Il Grande Fratello è partito da meno di un mese e già non sono mancati i primi screzi, i primi momenti di crisi. Questa edizione, infatti, pare essere partita in quarta, con Lorenzo, Shaila, Javier ed Helena che continuano a creare movimento in casa. Ma, non sono i soli a essere sulla bocca di tutti, perché anche il resto dei gieffini sta contribuendo a dare una scossa a questa edizione.

Nessuno, però, sarebbe mai arrivato a pensare che proprio uno dei concorrenti vip, conosciuto e amato dal pubblico, avrebbe potuto mettere in piedi una simile scena solo per il GF. Parliamo di Enzo Paolo Turchi, famoso ballerino e coreografo, sposato con Carmen Russo. A quanto pare, l’uomo aveva deciso di abbandonare la casa, ma gli autori hanno voluto cercare di trattenerlo, facendo entrare sua moglie, per provare a fargli cambiare idea. Quello che è accaduto quando i due si sono visti, però, ha dell’incredibile. Scopriamo insieme qual è stata la reazione di Enzo Paolo.

Aria di crisi in casa

Quando Enzo Paolo ha visto sua moglie entrare nella casa, ha reagito in una maniera che nessuno avrebbe mai immaginato. Fermo e deciso nella sua convinzione, l’uomo avrebbe detto di voler andare comunque a casa, di voler tornare da sua figlia Maria. Sembrerebbe, infatti, che il coreografo pensi che la sua dolce metà sia ormai alla ricerca di un altro uomo, un uomo di potere. I fan, dunque, si sono posti molte domande su una possibile crisi tra i due ma qualcuno è intervenuto a sbugiardarli.

Caterina Collovati, a Pomeriggio 5, avrebbe rivelato di non credere a questo siparietto perché fuori dalla casa li avrebbe sempre visti uniti e felici. La storia della crisi quindi non convince e chissà cosa ne penseranno gli autori e Alfonso Signorini di questa recente rivelazione.