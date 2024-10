“Umiliata, un luogo molesto”: Giuliana De Sio, il racconto di quei mesi terribili | La sua vita stravolta dopo questa esperienza

L’attrice si mette a nudo e rivela ai suoi fan dell’orribile periodo che ha vissuto: ecco il racconto struggente di Giuliana De Sio.

L’attrice italiana, con alle spalle una carriera ricca di successi e di premi, ha sconvolto i suoi fan, lasciandosi andare a una testimonianza scioccante. Giuliana De Sio, nelle ultime ore, ha toccato un tema delicato, portando alla luce un periodo terribile della sua vita. Per la donna, infatti, il passato non è stato tutto rose e fiori, ma è stato segnato anche da alcuni eventi difficili da dimenticare.

Negli anni, Giuliana si è distaccata da sua sorella Teresa, per poi ricongiungersi a lei di recente. Le due, oramai, vivono nella stessa strada a Roma e si sentono quotidianamente. Ma, ci sono cose contro cui, forse, la De Sio non ha mai potuto combattere. La donna desiderava molto avere una famiglia, finché i tre aborti spontanei non hanno cambiato le cose.

Sono stati momenti di dolorosi, che l’attrice cerca di sdrammatizzare, metabolizzandoli e depotenziandoli. Tuttavia, sono eventi che l’hanno segnata, in un modo o nell’altro e che apparterranno per sempre al suo passato. Così come l’ha segnata per sempre ciò che è accaduto qualche anno fa.

Le scottanti rivelazioni dell’attrice campana

Giuliana De Sio è sempre stata una donna senza peli sulla lingua. Non ha mai avuto paura di dire la sua, anche con la consapevolezza di potersi scontrare con il parere del pubblico a casa o dei suoi colleghi. Di recente, infatti, si sono diffuse le sue scottanti rivelazioni su un tema inaspettato. Torniamo indietro al 2017, quando l’attrice sbarca a Ballando con le stelle, il programma di Milly Carlucci. In quell’edizione, la donna era stata accoppiata con il maestro professionista Maykel Fonts. Nonostante la coppia sia andata avanti fino alla settima puntata, per la De Sio questa sarebbe stata un’esperienza con tante ombre.

Gli allenamenti per lo show erano duri, tanto che, in un’intervista, Giuliana avrebbe paragonato la sala al 41 bis, dove sarebbe stata rinchiusa tutti i giorni, ballando sette ore al giorno, per quattro mesi di fila. Ma, la vera parte pesante era la trasmissione. L’attrice avrebbe dichiarato: “Umiliata, un luogo molesto“.

L’esperienza a Ballando con le stelle

Col senno del poi, Giuliana De Sio non rinnega l’esperienza a Ballando con le stelle, ma riconosce di esserne uscita distrutta fisicamente. Ha dovuto subire un’operazione al tendine, che le ha impedito anche di giocare a tennis, sport che adora.

Già ai tempi della sua partecipazione, l’attrice aveva rilasciato delle dure dichiarazioni sull’ambiente che si era creato all’interno del programma. A quanto pare, i giudici erano persino arrivati a insultarla e la De Sio avrebbe subito atteggiamenti violenti dal punto di vista verbale.