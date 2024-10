“Deve essere ricoverata in ospedale”: nuovo dramma per la Royal Family | Operazione necessaria dopo il lungo calvario

Ancora guai per la Royal Family. Il periodo buio non è del tutto superato: “Deve essere ricoverata in ospedale”

La situazione familiare a Buckingham Palace non è delle migliori e negli ultimi anni la Royal Family ha dovuto affrontare dei veri e propri drammi. Dopo l’addio alla corona di Harry e Megan che ha sconvolto il mondo intero, nel 2022 è venuta a mancare la Regina Elisabetta.

Nonostante la sua età avanzata, il dolore per la scomparsa della grande monarca è stato terribile per milioni di persone. Ma non è tutto poichè una grave malattia si è abbattuta sulla famiglia inglese, creando scompiglio e tantissima preoccupazione.

Re Carlo ha scoperto di avere un tumore alla prostata e al tempo stesso, anche la Principessa del Galles, Kate Middleton ha annunciato di combattere contro un terribile cancro. Non sono sicuramente momenti facili per l’intera famiglia che, da circa due anni, continua a non avere pace per la terribile malattia che ha colpito due membri della Royal Family. In particolar modo, la salute di Kate Middleton sta destando grande preoccupazione nel mondo intero.

La scoperta della terribile malattia di Kate Middleton

Kate Middleton, Principessa del Galles, la scorsa primavera ha ammesso di combattere contro un tumore scoperto dopo aver affrontato un’operazione all’addome. La duchessa si è sottoposta ad un ciclo di chemioterapia preventiva per eliminare le cellule tumorali rimaste anche dopo l’intervento chirurgico.

Considerando la giovane età della futura monarca ed il tipo di terapia che le è stata somministrata, è possibile dedurre che il tumore sia stato scoperto ad uno stadio iniziale. Dunque, dovrebbe essere un elemento positivo, ma Kate non è ancora fuori pericolo.

Il nuovo dramma che ha colpito la Royal Family

La Principessa del Galles, Kate Middleton, ha dovuto affrontare un terribile tumore e ha da poco terminato un ciclo di chemioterapia preventiva per contrastare le cellule maligne. Da Buckingham Palace, però, giunge una notizia inaspettata e pare che Kate non potrà accompagnare suo marito agli Earthshot Prize Awards che si terranno il prossimo 6 novembre in Sudafrica.

Una scelta che naturalmente non stupisce date le condizioni delicate della Principessa ed un viaggio all’estero potrebbe essere troppo impegnativo per il suo stato di salute. La giornalista Concha Calleja ha dichiarato: “Sarà ricoverata in ospedale alla fine di questo mese [ottobre]. Ha finito le cure per il cancro, ma deve fare degli esami medici. Se tutto andrà bene potrebbe sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica“. Una situazione ancora in continua evoluzione.