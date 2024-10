Terremoto Principe Harry, la situazione è precipitata in pochissimi giorni: Meghan pronta a portargli via i figli

Un particolare notato da molti potrebbe confermare l’allontanamento tra il duca e la duchessa di Sussex: i fan della coppia sconvolti.

Una coppia da sogno quella formata dal Principe Harry e da Meghan Markle, ex attrice. La loro unione e il parziale allontanamento dalla vita reale hanno emozionato tutti e scatenato non poche polemiche nel corso degli anni sia in Gran Bretagna che a livello internazionale.

La coppia Harry e Meghan è così stabile all’interno dell’immaginario delle persone comuni che Netflix ha rilasciato una serie sulla loro storia, in cui i due sono i protagonisti e raccontano tutti i retroscena della loro vita pubblica.

In modo analogo a come è accaduto con Unica, il prodotto mediatico sulla versione del divorzio di Ilary Blasi disponibile su Netflix, la serie Harry & Meghan ha avuto un grandissimo successo.

Come spesso accade attorno alle coppie famose, sono mesi che corrono delle voci di un imminente divorzio. Eppure è solo da qualche giorno che i più attenti hanno notato un dettaglio che confermerebbe la presenza di maretta tra i due.

Principe Harry e Meghan Markle: rottura sempre più vicina

I primi avvenimenti che hanno portato l’opinione pubblica a pensare ad una imminente rottura della coppia hanno riguardato alcuni eventi pubblici, ai quali i due si sono presentati da soli. L’ultimo in ordine di tempo risale a pochi giorni fa ed ha visto la Markle fare il suo arrivo da sola e non di buon umore.

Altro segnale interpretato da molti come la spia di una crisi di coppia risiede nel riavvicinamento di Harry alla Royal Family. Sembra, infatti, che Re Carlo e William sarebbero pronti ad accogliere solo lui il prossimo mese di novembre quando verrà organizzata una festa per il compleanno di sua maestà.

Il gesto shock di Meghan Markle

Il Corriere dello Sport ha poi notato come la Markle si sia sbarazzata anche dell’anello di fidanzamento regalatole da Harry. Il sintomo questo di un possibile divorzio imminente. In tal senso già, al tempo delle nozze nel 2018, Closer Weekly aveva sottolineato il fatto che i due non avessero firmato alcun accordo prematrimoniale.

La totale assenza di questo documento implica il fatto che, in caso di separazione formale, Meghan Markle potrebbe ricevere una cospicua somma di denaro da Harry. Secondo alcune voci si parlerebbe di un assegno di 80 milioni di sterline e la possibilità di ottenere la piena custodia della prole. In questo modo Harry andrebbe a vivere da solo a Londra con i figli oltreoceano.