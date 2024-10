Ballando con le Stelle, una coppia beccata in atteggiamenti intimi dietro le quinte: costretti a dire tutta la verità

Indiscrezione scottante dietro le quinte di Ballando con le stelle: due protagonisti dello show sorpresi in un dolce momento.

A quanto pare, a Ballando con le stelle, a ballare non sono solo i piedi, ma anche i cuori. Lo show, infatti, sta dando a vita a molti più scandali e rumors di quelli che avremmo immaginato.

Come ciò che sta accadendo con Sonia Bruganelli, concorrente in coppia con Carlo Aloia, che ha avuto un acceso diverbio con Selvaggia Lucarelli. Inoltre, l’ex moglie di Bonolis ha subito anche un infortunio ma non si arrende e continua con la gara.

Fortunatamente, però, nello studio di Milly Carlucci non si parla solo di battibecchi e incomprensioni. Sembrerebbe, infatti, che tra una coppia ci sia del tenero. I concorrenti sono stati beccati in atteggiamenti intimi dietro le quinte e sono stati messi con le spalle al muro. Ecco tutta la loro verità.

Nuovo flirt all’orizzonte

Una coppia formata da una nota conduttrice e un esperto di ballo sarebbe andata oltre ciò che è il semplice rapporto lavorativo. Si tratta di una donna che ha dichiarato di essere single da 8 anni e di avere voglia di innamorarsi di nuovo, di provare quelle emozioni che solo la persona giusta riesce a farti provare.

Per la diretta interessata, arrivare fino a qui e sentirsi libera davvero, sia di ballare che di provare sentimenti, non è stato affatto facile. In passato, tendeva più a nascondersi, ma ora ha, finalmente, capito che la vita va vissuta tutta d’un fiato e non si priva più di nulla. Dopo un matrimonio finito, dopo aver lavorato molto sui suoi errori, come ella stessa confessa al settimanale Chi, si sentirebbe “predisposta“. Scopriamo insieme chi è la vip in questione.

La verità della donna

La concorrente di cui stiamo parlando è Bianca Guaccero, in coppia con il professionista Giovanni Pernice. I rumors divulgati sul loro conto farebbero credere che tra loro ci sia del tenero, ma la donna ha deciso di mettere le cose in chiaro, rispondendo, una volta per tutte, alle supposizioni che sono state avanzate fino ad ora.

Al settimanale Chi ha raccontato: “Non c’è niente fra di noi, stiamo ballando e siamo concentrati sul lavoro. C’è sicuramente una grande stima da parte mia per una persona che mi sta facendo imparare tantissime cose in pochissimo tempo”. Nessuna storia d’amore ma solo un grande feeling sul palco.