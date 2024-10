“Fomenta l’odio contro di lui”: Antonella Fiordelisi, l’ultimo movimento social non passa inosservato | Scoppia il caos sui social

L’ex concorrente del Grande Fratello torna nel vortice delle polemiche: la sua reazione non è affatto piaciuta al pubblico

Antonella Fiordelisi è un personaggio pubblico da sempre coinvolto nel vortice mediatico a causa della sua vita sentimentale tutt’altro che serena.

Donna di spettacolo e showgirl acclamata, Antonella ha partecipato alla settima edizione del Grande Fratello Vip e proprio in questa occasione sono emersi diversi dettagli sulla sua vita privata e su chi sono stati i suoi amori.

Sono emersi i nomi di Francesco Totti, Nicolò Zaniolo ma nel suo passato ci sono anche Francesco Chiofalo e Gianluca Benincasa. Oggi però a far discutere è una reazione della stessa ex gieffina proprio contro uno dei suoi ex: un gesto che non è affatto piaciuto al grande pubblico.

Antonella Fiordelisi nel vortice delle polemiche

Antonella Fiordelisi è sicuramente un personaggio di spicco del mondo social e spesso è stata catapultata nel vortice mediatico a causa della sua vita sentimentale. Donna passionale ed energica, le sue scelte di vita non sono mai passate inosservate e in moltissime situazioni si è trovata a dover affrontare polemiche e critiche da parte del grande pubblico.

L’influencer è stata recentemente coinvolta in un nuovo dibattito social ed il grande pubblico si è letteralmente diviso in due tra chi la sostiene senza indugi e chi non tollera i suoi atteggiamenti. In particolare è coinvolta una sua ex fiamma e la reazione di Antonella ha lasciato senza parole moltissimi utenti social.

Caos sui social per la reazione di Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi è un’influencer che ha conquistato l’attenzione del grande pubblico per la sua vita sentimentale spesso burrascosa. La storia d’amore che ha fatto discutere la nazione intera è quella nata tra le mura del Grande Fratello Vip con Edoardo Donnamaria. Dopo alti e bassi all’interno della casa più spiata d’Italia, la love story è proseguita anche al di fuori, ma la pressione mediatica ha portato all’inevitabile rottura nel 2023.

Anche in questa occasione il pubblico si è diviso in due e ancora oggi moltissimi fan incoraggiano e sostengono la Fiordelisi. In particolare, un utente su Instagram ha rivolto all’influencer un commento d’affetto: “C’è chi è oltre e chi ancora porta avanti fallimentari giochi da tavola con burattinai patentati. Dettagli! Antonella ti sei salvata!“, riferendosi chiaramente al suo ex fidanzato. Di tutta risposta, Antonella ha lasciato un bel cuoricino al commento per ringraziare la fan delle belle parole. Questa reazione non è affatto piaciuta al pubblico e un utente su Twitter ha commentato: “Lei che mette ancora like contro il suo ex, non smetterà mai di fomentare l’odio verso di lui“.