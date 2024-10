Era pronto anche a denunciarla: la sorprendente rivelazione su Alba Parietti | La vita con lei è stata un inferno

Alba Parietti ha rischiato di passare dei guai seri a causa di un personaggio famosissimo: lo shock è stato immenso

Showgirl, conduttrice e attrice, Alba Parietti è una donna dalle mille qualità e che ha conquistato il cuore di migliaia di telespettatori per la sua immensa bellezza e per la presenza scenica che l’ha contraddistinta.

Alba ha dimostrato di essere una donna forte, vivace e determinata. Ha sempre condiviso la sua vita con il grande pubblico, dimostrando sia la sua forza ma anche la versione più fragile di se stessa.

Gran parte del pubblico l’ha considerata spigolosa e a tratti irriverente, ma ha anche mostrato di saper affrontare a testa alta i momenti difficili e le situazioni drammatiche che le sono capitate.

Durante moltissimi interventi effettuati pubblicamente, la showgirl ha parlato della sua vita personale catturando l’attenzione di migliaia di telespettatori incuriositi dalle sue esperienze.

La vita ha riservato brutte sorprese ad Alba Parietti

Donna forte, tenace, ma anche fragile, Alba Parietti ha parlato più volte della sua vita privata e dei traumi che ha dovuto affrontare. Uno dei temi che maggiormente incuriosiscono i suoi fan riguarda la sfera sentimentale della showgirl torinese. Da sempre attratta dall’amore e dalla passionalità, Alba ha avuto storie d’amore complesse e talvolta sofferenti.

“Sono attratta dagli amori complicati, ne soffro ma li cerco”, sono le parole della Parietti riportate dal sito web “controcopertina.com”. Ed è stato proprio un ex fidanzato della showgirl a rivelare un particolare aneddoto sulla Parietti che lo ha portato addirittura al desiderio di denunciarla.

La confessione su Alba Parietti sorprende tutti

Sappiamo bene che Alba Parietti ha avuto una lunga ed intensa storia d’amore con il comico Franco Oppini e dal loro amore è nato l’unico figlio della showgirl Francesco, anche lui noto nel mondo dello spettacolo. La loro relazione, però, giunge al termine negli anni Novanta quando la Parietti si innamora perdutamente di un altro uomo affascinante e filosofico. Si tratta di Stefano Bonaga, docente in pensione di Antropologia filosofica all’Università di Bologna. I due hanno avuto una storia passionale, ma sicuramente complessa a causa dei riflettori puntati per la notorietà di Alba.

Come riporta il sito web “Leggo.it“, l’ex docente universitario ha dichiarato: “Mostrarsi è il suo mestiere. Siamo due mondi diversi. Alba è pure una brava ragazza, ma pensa che le sue faccende interessino al mondo. La rimproveravo: “Perché racconti della tua casa a Courmayeur? A chi vuoi che importi?”. Per sei anni, con lei, sono stato mio malgrado al centro dell’attenzione. Ero disperato. Ho patito molto“. Nella stessa intervista Stefano ha anche ammesso le sue intenzioni: “È fatta così, è più forte di lei, l’ho minacciata di denunciarla, se non la smetteva“. Una storia quindi con luci ed ombre.