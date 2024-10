Grande Fratello, crisi terribile per l’ex concorrente: il messaggio pubblicato sui social preoccupa i suoi fan

Dopo l’uscita dalla Casa l’ex inquilino del GF ha iniziato a maturare un’idea ben precisa ed in questi giorni l’ha rivelata a tutti.

Proprio in questo periodo nascono tante polemiche online a poche settimane dall’inizio della nuova edizione del Grande Fratello.

Come se non bastasse, sembra che anche un ex concorrente abbia voluto dire la sua utilizzando il proprio profilo Instagram. Si tratta di un’opinione che ha raggiunto moltissimi e in poche ore è rimbalzata lungo tutto il web.

Tra commenti a favore e critiche, quanto rivelato dal noto ex concorrente, in precedenza conosciuto al pubblico per Uomini e Donne, ha destato anche una certa preoccupazione nei fan.

Le parole nella Storia IG: una riflessione post GF

Partito da Uomini e Donne come corteggiatore di una tronista, il giovane ex concorrente del Grande Fratello aveva guadagnato la simpatia di tutti anche nel corso della sua permanenza all’interno della Casa di Cinecittà, confermando la propria genuinità e trasparenza attraverso il suo comportamento nelle dinamiche che si andavano configurando con gli altri inquilini.

Stiamo parlando di Luca Salatino. Una volta approdato a Uomini e Donne come corteggiatore della tronista Roberta Giusti, quest’ultima aveva poi preferito a lui l’altro corteggiatore, Samuele Carniani, e Luca era stato convocato l’anno successivo per il trono. Dopo il suo percorso come tronista, al termine del quale aveva scelto la bella Soraia Allam, era stato selezionato come concorrente del GF, riscuotendo così tanti consensi che attualmente ha un seguito sui social impressionante. Per questo motivo quanto affermato dall’ex gieffino ha destato prima curiosità, poi una certa ansia nei follower.

La decisione di Luca Salatino: lo ha confessato online

Come riportato anche dal sito isaechia.it, queste sono state le parole di Luca Salatino su Instagram: “Mi rendo conto che ormai questi social stanno prendendo una piega che non mi fa più stare bene“. Ha poi aggiunto: “Bisogna fare attenzione a quello che si vede perché si stanno creando dei finti standard di felicità. Sto proseguendo il mio percorso interiore e la vita è fatta di piccoli attimi, piccoli gesti dove lì bisogna saper apprezzare la felicità. Si sta perdendo il gusto di fare tante piccole cose e più mi guardo intorno più mi rendo conto che la vita reale è fatta di altro“.

Un ragionamento che senza dubbio fa onore all’ex gieffino, rimasto incorrotto nonostante la luce dei riflettori. “Continuerò a usare i social […] ma in maniera parsimoniosa”, ha poi aggiunto, facendo tirare un sospiro di sollievo ai suoi fan.