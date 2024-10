Benedetta Rossi, sapete dove ha sposato la sua dolce metà? La location scelta è un sogno ad occhi aperti

La cuoca più famosa del web ha rivelato diversi dettagli del suo rapporto con Marco; tra questi, spicca il suo matrimonio oltreoceano.

Benedetta Rossi è da diverso tempo un personaggio noto sia all’interno che fuori dai social network. La cuoca romagnola ha da sempre affascinato il suo pubblico con il suo essere genuina, e al contempo devota alla cucina e a tutti i segreti di quest’arte millenaria.

Ed è proprio la sua trasparenza, libera da fronzoli e congetture, che da sempre è apprezzata dal pubblico, tanto che la donna, da un semplice canale YouTube, si è conquistata in poco tempo diversi scaffali delle librerie, nonché un omonimo programma televisivo.

A incorniciare questo successo, c’è sempre lui, Marco Gentili: manager, collaboratore, amante e compagno di vita. La coppia è da sempre molto seguita nella loro vita privata, tanto che gli stessi protagonisti hanno scelto un approccio interattivo con i propri fan.

In una recente intervista, dove la coppia ha avuto modo di raccontare come anche un rapporto perfetto possa essere ‘sporcato’ da crisi passeggere, emerge la location del loro matrimonio: un posto da favola dove i due, a quel tempo, hanno scelto di dire il fatidico sì.

Il matrimonio di Benedetta e Marco

Benedetta Rossi e il marito Marco Gentili sono una coppia da moltissimi anni – precisamente dal 1997 – e, come spiegato dalla cuoca, si sono conosciuti quando erano ragazzi. I due, poi, si sono sposati nel 2009, per poi ripetere la loro promessa 10 anni dopo, alle Hawaii, in una location da sogno che ha fatto da sfondo alla loro celebrazione.

Questo evento, che stacca un pò dall’immagine legata alla tradizione di cui siamo soliti conoscere Benedetta, ha fatto sognare il pubblico che, tassello per tassello, ama sempre di più la coppia nella loro integrità. In un’intervista al Corriere della Sera, la cuoca ha rivelato: “L’idea del matrimonio tradizionale non ci andava. Il nostro vero matrimonio, vale a dire l’impegno che ci ha messi a dura prova, è stato rimettere a posto questa casa( quella in cui vivono oggi ndr)”.

Un impegno importante, il loro, che non vede tabù, tanto che Benedetta è sempre in prima linea nel raccontare la sua quotidianità con Marco, ben distante dall’immagine in stile Mulino Bianco che in molti vogliono attribuirsi.

Benedetta Rossi e Marco Gentili, una storia d’amore che non nega avversità

Quest’estate Benedetta e Marco si sono concessi una fuga d’amore on the road negli Stati Uniti, dove hanno collezionato nuovi ricordi, scattando moltissime foto e realizzando tantissimi video. Come ogni coppia reale, però, anche loro discutono, e di questo non c’è certo da stupirsi.

Proprio dopo il loro ritorno a settembre, la cuoca ha pubblicato una storia dove si giustificava per la sua assenza dai social, dicendo che la sua giornata stressante ne è stata la causa, senza negare che il motivo fosse proprio il fatto che lei e Marco erano impegnati in una discussione accesa riguardante il lavoro. “Ce le siamo dette per bene, la prova che anche noi non siamo perfetti”, ha concluso con il solito sorriso smagliante. Nonostante questo, il loro amore appare più vivo che mai e la loro scena va oltre la cucina, ma addolcisce il cuore di chi ancora crede all’amore, quello vero, imperfetto, ma duraturo nel tempo.