“È una prova”: Harry e Meghan, lo strano mistero che aleggia dietro le voci di una presunta crisi matrimoniale

Il duca e la duchessa di Sussex tornano a essere sulla bocca di tutti: ecco la verità sulla presunta crisi tra Harry e Meghan.

Harry e Meghan, a prescindere dal fatto che uno sia appassionato dei drammi della Royal Family o meno, sono conosciuti da chiunque. Sempre sulla bocca di tutti, i due vengono criticati, chiacchierati, ma anche amati, pur sempre sotto il costante mirino dei gossip.

Di recente, la coppia ha fatto acquisti pazzi comprando una casa in Portogallo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i duchi di Sussex potrebbero utilizzare questa nuova abitazione come base per i loro viaggi in Europa, dal momento in cui re Carlo III li ha invitati a lasciare Frogmore Cottage, ovvero la dimora dei Windsor, che la regina Elisabetta II aveva concesso al nipote, dopo le nozze.

Dopo questo acquisto, però, pare che la coppia sia entrata nel vortice dei rumors per una presunta crisi che starebbe facendo vacillare il loro rapporto. Ecco tutta la verità sulle voci che circolano sui reali.

La fine di una favola?

Dopo la rottura con la famiglia reale, pare possa esserci anche una rottura tra Harry e Meghan. Sulla loro vita di coppia aleggiano alcune nuvole, che potrebbero spazzare via il sereno. I fan dei duchi si stanno già preoccupando, perché temono di non vedere più i loro beniamini insieme, mentre chi non è mai stato appassionato della coppia, non fa altro che alimentare i gossip, cercando di scovare quanti più dettagli scottanti possibili.

Ma, forse non tutti sanno che, come riportato dalla stampa inglese, questa separazione “È una prova“. Per fare un pò di chiarezza sulla questione, il giornalista Antonio Caprarica è intervenuto a Pomeriggio Cinque, il programma condotto da Myrta Merlino. A quanto pare, la Markle avrebbe partecipato a un evento benefico ma senza la sua dolce metà. Non è la prima volta che Meghan appare da sola in pubblico e questo fa pensare che sotto ci sia qualcosa. Già su Radar Online erano venute fuori della indiscrezioni scioccanti e Caprarica non ha fatto altro che ipotizzare ciò che potrebbe stare accadendo davvero in casa dei duchi di Sussex. Scopriamolo insieme.

La verità sul possibile divorzio

Un esperto di gossip e di famiglia reale come Antonio Caprarica non poteva non indagare a fondo sulla vicenda Harry e Meghan, che da giorni sta facendo discutere tutti, dall’Inghilterra agli Stati Uniti. Egli stesso, però, ammette che la situazione tra i due sarebbe poco chiara.

Ora che il suo marchio è fallito, il giornalista sostiene che la coppia vorrebbe capire come potrebbe reagire l’opinione pubblica davanti un possibile divorzio. A quanto pare, tra Harry e Meghan non si parlerebbe affatto di crisi, né tantomeno di relazione tossica, ma al momento non abbiamo alcuna certezza, quindi non ci resta che attendere news al riguardo e aspettare che la verità venga a galla.