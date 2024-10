Temptation Island, ex protagonista fermato dalla legge: “Mi sta tormentando” | Un desiderio molto pericoloso

L’ex concorrente di Temptation Island non è ancora stanco e vuole realizzare un grande desiderio: il pericolo è dietro l’angolo

Nel corso degli anni quello con Temptation Island si è rivelato essere un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano e lo confermano i dati relativi agli ascolti di ogni edizione.

Alcuni protagonisti poi sono in grado di attirare così tanto l’attenzione del pubblico da divenire poi degli idoli o qualcuno da seguire sui social. Questo soprattutto quando sono capaci di veri e propri colpi di testa.

Questo è quanto accaduto ad un noto ex protagonista del reality che nel corso degli anni ha cambiato la sua vita e non solo. L’ultimo colpo di testa, l’ultimo desiderio profondo però rischia di avere delle conseguenze gravi.

Ex protagonista di Temptation Island fermato dalla legge

Temptation Island è un format che continua a catturare l’attenzione di migliaia di fan che si appassionano alla vita sentimentale dei protagonisti. Nel corso delle edizioni, ci sono stati molti personaggi che hanno fatto discutere l’Italia intera per i loro comportamenti, ma anche per le scelte di vita discutibili.

In particolare, c’è un protagonista che ha partecipato al reality nel 2017 che ancora oggi è al centro delle bufere social per alcune scelte di vita azzardate. Gran parte del pubblico italiano non ha condiviso il suo cambiamento ma l’ex protagonista non ha dubbi ed a quanto pare neanche la legge è in grado di fargli cambiare idea.

L’ex protagonista non torna indietro: “Mi sta tormentando”

Uno dei protagonisti indiscussi di Temptation Island è stato Francesco Chiofalo che, nel 2017, ha partecipato con l’allora fidanzata Selvaggia Roma. Nonostante la fine della sua relazione, il giovane romano ha continuato a far parlare di sè a causa di alcune scelte che la maggior parte dei telespettatori non ha condiviso. L’ex protagonista del format di Canale 5 ha deciso di cambiare i suoi connotati: “La barba, i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell’orecchio… Poi mi sono alzato una mattina e ho detto: ‘Voglio gli occhi di un Husky“.

Dopo aver speso più di 100 mila euro in interventi, Chiofalo ha ancora un sogno nel cassetto: l’allungamento delle gambe. “Ora penso a questo intervento di allungamento delle gambe, la soffro questa cosa dell’altezza, solo che è molto doloroso”, sono le sue parole a Le Iene, riportate dal sito web “gossip.it“. In Italia non è consentito questo tipo di intervento, ma nonostante tutto è un chiodo fisso per Chiofalo: “Pure questa cosa dell’altezza mi sta tormentando, prima o poi andrò a farla. Sai perché non la faccio, perché non si può nell’Unione Europea. Ragazzi, vi prego, non autorizzatela…”.