Preso a schiaffi e pugni: gelo in diretta per Caterino Balivo | La situazione è degenerata in pochissimi minuti

Caos nel talk show dedicato alle coppie vip: la situazione degenera e Caterina Balivo fatica a mantenere la calma

Ancora una volta, Caterina Balivo ha dovuto affrontare un episodio che ha lasciato senza parole migliaia di telespettatori sintonizzati su Rai 1.

Anche quest’anno Caterina Balivo è tornata in Rai alla conduzione di “La Volta Buona“, un talk show d’intrattenimento che esplora le storie delle coppie vip.

Nell’ultima puntata dello show, la conduttrice ha avuto il piacere di ospitare due grandi personaggi della televisione italiana che, in passato, hanno avuto una grande storia d’amore.

Con grande stupore del pubblico presente in studio, è scoppiato il gelo a causa di alcune dichiarazioni che hanno suscitato reazioni inaspettate.

Caterina Balivo non si trattiene

Caterina Balivo, storica conduttrice televisiva, continua a catturare l’attenzione di migliaia di telespettatori con il suo carisma. La presentatrice è in grado di creare momenti indimenticabili nella sua trasmissione “La Volta Buona” ed è proprio ciò che è accaduto nell’ultima puntata del talk show.

Due ospiti speciali sono stati intervistati dalla Balivo ed hanno raccontato aneddoti di vita privata che hanno catturato la curiosità di migliaia di telespettatori. L’ospite speciale, da poco diventato nonno, ha ammesso il desiderio di avere un altro figlio, scatenando le polemiche dei presenti. Ma non è tutto, poichè un’altra confessione dell’intervistato ha suscitato il caos in studio.

Cosa è accaduto a “La Volta Buona”

Nella puntata del 24 ottobre, Caterina Balivo ha ospitato due grandi protagonisti della televisione italiana che in passato hanno avuto un’intensa storia d’amore dalla quale sono nati due splendidi figli. Oggi, i due ex sono in buoni rapporti, ma le tensioni passate sono tornate a galla durante la trasmissione. Si tratta di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, una coppia vip che è scoppiata a causa di un tradimento.

Goria ha voluto chiedere scusa alla sua ex in trasmissione e come riporta il sito “lanostratv.it“, ha ammesso: “Io chiedo scusa preventivamente a Maria Teresa perchè in effetti con grande faciloneria, leggerezza ed ironia che mi contraddistinguono ho dimenticato di avere a che fare con una donna che ho ferito per anni”. Maria Teresa per anni ha finto di non vedere quei tradimenti per mantenere la famiglia unita, ma pare che in un’occasione abbia preso a schiaffi il suo ex. “Io vorrei dire che se uno doveva dare qualche schiaffo all’altro è sempre stata lei a schiaffeggiarmi…Forse aveva anche ragione…”, ha raccontato Goria.