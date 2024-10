“Sto ancora aspettando…”: l’ex di Shaila Gatta è un fiume in piena | Presto l’infuocato faccia a faccia nella Casa

Shaila Gatta ancora al centro delle polemiche: questa volta è il suo ex a dire la sua e i fan del GF attendono il confronto in diretta.

Da quanto è iniziato il Grande Fratello, Shaila Gatta non fa che alimentare le polemiche sul suo conto. I rumors sulla ragazza, dettati dai comportamenti che tiene in casa, si espandono a macchia d’olio.

Ha iniziato a creare movimento con il triangolo formato da lei, Lorenzo e Javier. La ragazza ha cambiato idee diverse volte riguardo i due corteggiatori e il pubblico a casa l’ha giudicata poco credibile.

Questa volta, però, a buttare benzina sul fuoco è il suo ex. Un volto noto del piccolo schermo per la sua partecipazione a un altro programma di Canale 5, che ha deciso di dire tutta la verità sulla sua relazione con Shaila. Sono venute a galla delle rivelazioni sconcertanti, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Scopriamo insieme cosa sarebbe accaduto tra i due.

La versione dell’ex di Shaila

Il ragazzo in questione è Alessandro Zarino, che aveva partecipato a Uomini e Donne nel ruolo di tronista. Dopo la sua esperienza con il dating show di Maria De Filippi, il ragazzo ha conosciuto l’ex velina, con la quale ha intrapreso una relazione. Era l’estate 2022 quando i due si sono innamorati e hanno iniziato la loro storia. Zarino, al settimanale Di Più Tv, avrebbe confessato di non aver mai provato un sentimento così grande come quello che ha provato per la gieffina, tanto da metterla sempre al primo posto e da regalarle un anello di fidanzamento.

Un passo importante che, nella mente di Alessandro, avrebbe fatto fare un salto di qualità alla loro relazione. Invece, purtroppo, gli impegni lavorativi e alcune incomprensioni hanno fatto sì che l’idillio si rompesse. Sempre a Di Più Tv, Zarino avrebbe confessato di aver cercato di porre rimedio alle cose con un weekend, organizzato per buttarsi alle spalle i momenti difficili e tornare ad amarsi più di prima. Una brutta litigata, però, ha portato i due a separarsi.

Il confronto è vicino

Dopo che l’ex tronista è ripartito da solo, avrebbe cercato di chiamare Shaila per riallacciare i rapporti con lei, ma avrebbe trovato un muro. Dopo una serie di messaggi, la ragazza gli avrebbe detto che non aveva voglia di vederlo e che si sarebbe fatta viva lei, lasciandolo sulle spine.

Come lo stesso Zarino ha confessato, sempre al settimanale diretto da Osvaldo Orlandini: “Sto ancora aspettando“. Difatti, la Gatta non si sarebbe fatta più sentire e sarebbe completamente sparita ma ora che nella casa, stando a quanto riportato da Alessandro, starebbe facendo la vittima, nel ragazzo sarebbe scattata la voglia di confronto. Chissà se vedremo, prossimamente, l’ex tronista arrivare nella Casa più spiata d’Italia per avere, finalmente, le risposte alle domande rimaste in sospeso.