Uomini e Donne, ex corteggiatore dice addio alla tv: “Non voglio passare per clown” | Cosa succede davvero dietro le quinte

Un ex volto di Uomini e Donne decide di ritararsi dal piccolo schermo, lasciando tutti a bocca aperta: ecco cosa ha rivelato.

Alle volte, capita che la popolarità dia alla testa e ti faccia entrare in un circolo vizioso, dal quale non si riesce a uscire. Altre volte, invece, c’è chi decide di fare, spontaneamente, dietrofront, lasciando andare i momenti di gloria, per concentrarsi su diversi progetti e obiettivi.

È quello che è accaduto a un volto conosciuto di Uomini e Donne, un ex corteggiatore che avrebbe detto addio alla TV. Nessuno si sarebbe mai aspettato una cosa del genere, eppure è ciò che è accaduto davanti agli occhi increduli di tutti.

Il dating show di Maria De Filippi permette di ottenere quei cinque minuti di gloria ai quali molti ambiscono, ma lui ha preferito ritirarsi, dando una spiegazione che ha lasciato a bocca aperta gli ascoltatori. Scopriamo insieme di chi si tratta e cosa avrebbe rivelato.

Da corteggiatore amato a volto dimenticato

Ai suoi tempi, il ragazzo aveva riscosso parecchio successo tra i fan del programma di Uomini e Donne. Per un’intera stagione, è stato al centro delle dinamiche in studio e si è messo in gioco, corteggiando Valentina Dallari. Stiamo parlando di Andrea Melchiorre, oggi affermato influencer. Nonostante sia trascorso del tempo dalla sua apparizione in TV, consolidata poi con la partecipazione come tentatore a Temptation Island, il ragazzo mantiene ancora una bella schiera di followers.

Tuttavia, il suo percorso è nettamente cambiato e l’ex corteggiatore ha deciso di prendere le distanze dalla TV. Oggi, Andrea si dedica a tutt’altro e ha voluto mettere i puntini sulle i, in una chiacchierata senza filtri al Podcast MondoCash. Sulla loro pagina Instagram, è stato pubblicato un estratto dell’intervista e le parole di Melchiorre hanno fatto parecchio rumore sul web. Vediamo cosa ha detto.

Una rivelazione sorprendente

Andrea Melchiorre avrebbe deciso di dire addio alla TV per un motivo davvero sbalorditivo. Dal Podcast MondoCash, sono trapelate le sue parole, che hanno fatto il giro del web. L’ex corteggiatore avrebbe dichiarato: “Non mi piacciono i tanti compromessi che bisogna fare, non voglio passare per clown“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MondoCash Podcast (@mondocash.podcast)

A quanto pare, il ragazzo avrebbe lasciato intendere di non aver proseguito con la televisione, ma di aver deviato verso la carriera imprenditoriale, perché per venire a galla, dietro le quinte del mondo del gossip, gli sarebbe stato chiesto di fare la figura dell’ignorante, di dover passare da insensibile e da traditore. Terminati tutti i reality, si è buttato a capofitto in un progetto che ha a che fare con l’abbigliamento, strutturando un e-commerce, con il quale fattura circa 70 mila euro. Oggi, continua a lavorare sodo per espandere sempre di più il suo business, convinto di aver fatto bene a cambiare vita.