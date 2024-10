Ha mentito spudoratamente: Silvia Toffanin presa in giro davanti al suo pubblico | Il retroscena svela il doloroso tradimento

La padrona di casa di Verissimo alle prese con una menzogna senza precedenti: ecco cosa avrebbe scoperto Silvia Toffanin.

Verissimo è la casa dei sentimenti, delle emozioni, ma anche delle confessioni. In tutti questi anni di messa in onda, Silvia Toffanin ha dovuto fare i conti con storie che hanno dell’incredibile, cercando di trattenere le lacrime.

Nell’ultima puntata, però, pare non essere riuscita affatto nell’intento. La conduttrice, infatti, si è lasciata trasportare dalle emozioni più volte. Prima con Eleonora Giorgi, che ha parlato ancora del suo tumore, poi con Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone, la bambina sparita anni fa.

Insomma, Verissimo è questo, è un viaggio introspettivo dentro ogni ospite che si siede di fronte alla Toffanin e che ha voglia di mettersi in gioco, rivelando parti nascoste di sé. E, a proposito di nascosto, pare proprio che la nostra Silvia sia stata presa in giro davanti a tutti. Purtroppo, il tradimento è venuto a galla e non si può più tornare indietro. Ecco cosa sarebbe accaduto.

La verità dietro la storia d’amore

Di recente, Silvia Toffanin ha ospitato una donna che avrebbe parlato della sua meravigliosa storia d’amore tralasciando però dei dettagli scioccanti. A quanto pare, non sarebbe tutto oro quello che luccica, ma una confessione che arriva dall’esterno avrebbe portato alla luce un retroscena che nessuno avrebbe mai immaginato.

La protagonista della vicenda è Paola Caruso, ex volto di Avanti un altro, spesso ospite nel salottino della Toffanin, per parlare dei problemi di salute di suo figlio Michelino. Nell’ultima puntata, però, la donna ha dato, ai suoi fan, una notizia piena di gioia. Paola ha ricevuto la proposta di matrimonio da Gianmarco. Tra lei e il suo fidanzato pare esserci un amore come quello dei film e la data del grande giorno è stata già fissata al 10 luglio 2025. Tuttavia, subito dopo la messa in onda dell’intervista a Paola, un’altra donna ci ha tenuto a far sentire la sua voce e si tratta dell’ex di Gianmarco.

Un incontro inaspettato

Paola Caruso ha rivelato di aver conosciuto il suo attuale fidanzato in hotel. I loro bambini avrebbero iniziato a giocare insieme e, tra una parola e l’altra, tra i due sarebbe nata una splendida storia d’amore. In merito ha deciso di dire la sua quella che era la compagna di Gianmarco che si è lasciata andare a delle confessioni, attraverso il suo canale social, che hanno lasciato tutti a bocca aperta. Nel video, la donna ha rivelato come i due si sarebbero scambiati i numeri mentre lei era impegnata nella palestra dello stesso hotel.

Stando alle parole di Sabrina, Paola avrebbe ricevuto anche delle prove del fatto che Gianmarco era impegnato: “L’ho contattata, le ho mandato una lettera in cui le ho scritto che lui era stato con me e che avevo le prove”. La donna ha poi aggiunto un altro dettaglio non da poco: “Con me lui c’è stato sempre…Oltretutto ci ha provato fino a luglio ed io ad agosto l’ho bloccato dappertutto”. Insomma, questo triangolo ha sconvolto davvero tutti poiché nessuno avrebbe mai immaginato che, dietro la storia da favola portata da Paola a Verissimo, ci fosse una verità del genere.