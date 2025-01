Belen Rodriguez infiamma il gossip: beccata con l’ex ad una festa | Tra i due è tornato il sereno

La showgirl argentina torna a far parlare di sé e dei suoi affari di cuore: ecco con chi è stata avvistata Belen Rodriguez.

Di recente, sembrerebbe che non si faccia altro che parlare di coppie che nascono e coppie che scoppiano. Sarà l’aria che precede San Valentino o sarà semplicemente voglia di far rumore mediatico, ma il mondo dello spettacolo sembra essere in subbuglio.

Emblematico il caso Fedez-Ferragni, che ha travolto i diretti interessati, dopo le dichiarazioni fatte da Fabrizio Corona. Un vero e proprio intreccio di nomi, di vicende e di avvenimenti, che ha lasciato a bocca aperta tutti quanti.

Ma, negli ultimi giorni si sta parlando parecchio anche di un’altra protagonista dello show business, le cui relazioni amorose hanno fatto già chiacchierare il pubblico. Ecco con chi sarebbe stata beccata Belen Rodriguez. Si tratta proprio di un suo ex. Scopriamone di più insieme.

Certi amori non finiscono

Probabilmente, nessuno avrebbe mai immaginato che Belen Rodriguez avrebbe potuto fare dietrofront, tornando sui suoi passi eppure è proprio quello che è accaduto. La donna, che non si è mai vergognata delle sue storie d’amore e ha sempre rivendicato la sua libertà, sarebbe stata beccata in compagnia del suo ex ad una festa.

I dissidi e gli screzi che ci sono stati tra i due non sono bastati ad allontanarli per sempre. La showgirl argentina ha deposto l’ascia di guerra con l’uomo, mettendo al primo posto l’armonia e la serenità di entrambi. Non appena si sono diffuse le loro foto, chiaramente, il web si è infiammato. Ecco di chi stiamo parlando.

Un riavvicinamento inaspettato

Un sali e scendi di emozioni e di sentimenti quelli che ha vissuto e che sta vivendo la nostra Belen. Negli ultimi giorni, la donna è stata avvistata assieme al suo ex, Antonino Spinalbese, alla festa della sua amica, Patrizia Griffini. Stando alle indiscrezioni del web, tra i due sembrerebbe ci sia stata un’aria di serenità e di cordialità. Dopo aver condiviso una storia d’amore, che ha dato alla luce la piccola Luna Marì, i due avevano deciso di separarsi.

Un fuoco della passione che si è bruciato troppo in fretta, ma che ha lasciato il segno della loro unione. Nonostante le discussioni e le divergenze, che avrebbero portato la Rodriguez e Spinalbese in tribunale, per contendersi il tempo da trascorrere con la loro figlia, i due sarebbero riusciti a trovare un punto d’incontro. Difatti, hanno passato la serata nello stesso posto, il Vinthiages Café a Milano, in memoria dei vecchi tempi.