Sonia Bruganelli, la beffa e le dichiarazioni al veleno: “Come mia collega? No” | Una bruciante esclusione

Le pungenti dichiarazioni rilasciate dal famosissimo tolgono ogni dubbio: ha tolto qualche sassolino dalla scarpa

Sonia Bruganelli è un celebre personaggio del mondo dello spettacolo conosciuta anche per la sua lunga storia d’amore con l’amatissimo Paolo Bonolis.

E’ stata protagonista di diversi programmi televisivi in qualità di opinionista, ma si è fatta conoscere anche grazie alla sua partecipazione al talent Ballando con le stelle.

Sonia è legata sentimentalmente ad Angelo Madonia, maestro del programma serale di danza, ma durante la sua partecipazione ha deciso di ballare con un altro professionista, ovvero Carlo Aloia.

Tuttavia, la partecipazione della Bruganelli ha suscitato diverse polemiche, soprattutto da parte della giuria.

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle

Nell’ultima edizione di Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli è stata una delle principali protagoniste. In questa occasione ha potuto dimostrare il suo talento artistico, ma non è riuscita a godersi a pieno questa bellissima esperienza. Ospite a Belve, l’ex moglie di Bonolis ha parlato dei giudici.

“A Ballando con le stelle ogni anno c’è un personaggio polemico, stavolta è toccato a me“, sono le parole della Bruganelli riportate dal sito web “vanityfair.it“. Durante l’intervista ha raccontato: “Le mie coreografie duravano 50 secondi e quelle degli altri un minuto e 30 mentre botta e risposta con la giuria durava un sacco“.

Le dichiarazioni pungenti: “Come mia collega? No”

L’ultima edizione di Ballando con le stelle è stata a dir poco movimentata ed ha registrato ascolti record. Non sono mancati i colpi di scena ed anche le discussioni tra concorrenti e giudici. Sonia Bruganelli è stata al centro delle polemiche e dei dibattiti con Selvaggia Lucarelli che hanno catturato l’attenzione di migliaia di telespettatori. Tuttavia, alcuni rumors hanno fatto riferimento ad un presunto ingresso della Bruganelli nella giuria di Ballando con le stelle. Sulla questione si è espresso anche uno storico giudice del talent che da moltissimi anni commenta le performance dei concorrenti.

In un’intervista rilasciata a Novella 2000, il giudice Fabio Canino ha espresso il suo parere sull’ingresso di Sonia in giuria: «Se l’avrei voluta come collega? No, sto bene con i colleghi che ho. Siamo un bel gruppetto. Conosciamo i reciproci pregi e difetti e abbiamo imparato a farceli piacere. Abbiamo avuto i nostri attriti, ma sempre circoscritti al gioco, al perimetro degli studi televisivi». Fabio non ha esitato ad esprimere la sua opinione e come riporta il sito web “leggo.it“, pare sia stato entusiasta dell’esclusione di Sonia dal bancone dei giudici.