Gerry Scotti ricoverato d’urgenza: le sue condizioni disperate | La vita del presentatore appesa a un filo

Gerry Scotti ha vissuto momenti di grande terrore a causa dell’urgente ricovero: un’esperienza di solitudine e panico

Uno dei più grandi personaggi della televisione e dell’intrattenimento italiano è Gerry Scotti. Con la sua simpatia e umiltà ha conquistato l’affetto dell’intera nazione.

Non è amato solo dagli adulti che sono cresciuti con “Passaparola“, “Chi vuol essere milionario” e molti altri programmi di grande successo.

Il conduttore è apprezzato anche dalle nuove generazioni, tanto da diventare “il re dei meme“.

“Sono felice quando al mattino i miei amici mi inviano tutti i meme che sono arrivati, io mi faccio la mia prima sana risata della giornata, con la mia faccia ed i vostri meme“, sono le parole di Gerry riportate da “ansa.it“.

Un grande dolore per Gerry Scotti

Il grandissimo conduttore di Canale 5 ha realizzato una carriera professionale degna di nota tanto da diventare l’idolo di migliaia di telespettatori italiani. Gerry Scotti ha sempre cercato di tutelare la sua vita privata dagli occhi indiscreti delle telecamere, ma a causa di un episodio personale ha catturato l’attenzione di migliaia di fan.

L’amatissimo Gerry ha vissuto giorni di terrore a causa di un ricovero d’urgenza in ospedale che ha destato grandissima preoccupazione. “Perchè proprio a me?“, si è chiesto il conduttore in un momento di riflessione interiore e di incertezza per il futuro.

Gerry Scotti, ricoverato d’urgenza in condizioni critiche

Dopo aver vissuto una vita dedicata alla sua famiglia e alla carriera professionale, Gerry Scotti ha dovuto affrontare uno dei periodi più critici a causa di un ricovero d’urgenza in condizioni critiche. L’episodio risale al 2020 quando il celebre conduttore fu trasportato in ospedale a causa del Coronavirus. L’epidemia che ha colpito migliaia di persone nel mondo, ha provocato un grave disagio anche per Gerry Scotti che ha affrontato uno dei capitoli più dolorosi della sua vita.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e riportata dal sito web “lagazzettadiviareggio.it“, Gerry ha raccontato con commozione: “Quando mi hanno detto che mi ricoveravano sono diventato verde, ho sudato freddo. Io li vedevo tutti, vedevo 24 persone immobili, intubate, come nei film di fantascienza”. Fortunatamente non è mai entrato in terapia intensiva, ma le sue condizioni cliniche sono state piuttosto preoccupanti. Il fegato, i reni e il pancreas erano compromessi ma nonostante tutto è riuscito a riprendersi e a tornare più forte di prima. Gerry, durante la sua permanenza in ospedale, ha vissuto la sofferenza degli altri pazienti intubati ed ha ammesso: “Pregavo per loro invece che pregare per me”.