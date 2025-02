Giusy Versace: dopo l’incidente le ho perse entrambe | La confessione dell’atleta è un pugno allo stomaco

La vita dell’atleta è cambiata drasticamente a seguito del terribile incidente: Giusy Versace le ha perse entrambe

Giusy Versace è un esempio di forza, coraggio e tenacia che ha saputo affrontare con determinazione ogni momento della sua vita.

Con il sorriso stampato sul volto e un velo di malinconia nello sguardo, Giusy è riuscita a trasformare uno degli eventi più drammatici in un’opportunità di rinascita.

“Col tempo ho imparato ad apprezzare e valorizzare ciò che di me era rimasto, senza perdere troppo tempo a pensare a ciò che non avevo più“, sono le parole di Giusy riportate dal sito web “invisibili.corriere.it“.

Oggi è una delle figure di spicco nel panorama italiano e si è contraddistinta per il suo talento atletico, ma anche per la carriera da conduttrice, scrittrice e politica.

Giusy Versace, l’incidente che le ha cambiato la vita

Giusy è figlia di Alfredo Versace, cugino dei famosissimi fratelli Donatella, Santo e Gianni Versace. Tuttavia, l’Italia non la ricorda per il suo legame con la celebre famiglia della moda, ma per il suo esempio di resilienza e coraggio che ha dimostrato.

Giusy ha vissuto un episodio drammatico a causa di un incidente, ma non si è mai lasciata sopraffare dal dolore e dalla depressione. L’atleta ha dimostrato una grande forza di volontà nel superare gli ostacoli e per l’Italia intera è diventata un esempio da seguire.

La confessione di Giusy Versace sul terribile incidente

Giusy Versace è vicina al compimento dei 48 anni e nonostante la giovane età, ha già vissuto una vita ricca di colpi di scena e momenti drammatici che l’hanno messa a dura prova. L’atleta, infatti, ha subito un brutto schianto che le ha cambiato drasticamente la vita. Sono passati ormai 20 anni dal terribile incidente del 22 agosto 2005 avvenuto sulla Salerno-Reggio Calabria. L’impatto è stato catastrofico tanto che i medici le hanno dovuto amputare entrambe le gambe. Nonostante l’evento drammatico, dopo soli due anni Giusy è tornata a guidare e nel 2010 ha iniziato a correre con due protesi in fibra di carbonio.

Da quel momento si aggiudica ben 11 titoli italiani e nel 2022 viene eletta Senatrice della Repubblica italiana. Nonostante la forza e la volontà di proseguire la sua vita, i momenti difficili non sono mancati. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera e riportate dal sito web “inran.it“, Giusy ha raccontato: “La sindrome dell’arto fantasma si manifesta quando, per esempio, sento prurito al polpaccio o il formicolio al piede, che non ho più. Il dolore dell’arto fantasma, invece, si presenta sotto forma di scosse elettriche. Certi giorni piango dal dolore, mi chiudo in casa e spengo il telefono. Nessun risarcimento mi restituirà le gambe. Quei soldi del risarcimento sono fermi per quando sarò vecchia. Ne ho usato una parte per fare del bene”.