Benedetta Parodi, il messaggio disperato ai fan allarma tutti: aiutatemi, non so più dove sbattere la testa

La cuoca più famosa del web ricorre ai suoi followers per un appello disperato: cerca aiuto proprio da loro

Benedetta Parodi è una delle donne più influenti del panorama televisivo e social e grazie al suo talento in cucina, è riuscita a conquistare il cuore ed il palato di migliaia di fan.

Dolce, sempre sorridente e riservata, Benedetta ha realizzato una carriera professionale degna di nota e per moltissimi anni è stata il volto di “Bake Off Italia“.

La Parodi è molto attiva anche sui social network e con i suoi followers condivide i successi professionali, ma anche le preoccupazioni ed i momenti di vita quotidiana.

Negli ultimi giorni, la conduttrice televisiva si è rivolta al pubblico social per un appello disperato.

L’amore nella vita di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi ha realizzato una carriera professionale di grande successo che, da oltre 25 anni, condivide al fianco del marito Fabio Caressa e dei tre figli Matilde, Eleonora e Diego. Per la conduttrice la famiglia rappresenta il bene più prezioso tanto da essere disposta a tutto per sostenerli.

Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice televisiva ha sorpreso tutti con l’appello rivolto ai suoi followers. Benedetta ha deciso di utilizzare il suo account personale per chiedere aiuto: “Sto usando Instagram per fare un appello”, sono le parole della Parodi riportate dal sito web “buttalapasta.it“.

L’appello disperato di Benedetta Parodi

Qualche giorno fa, la bellissima conduttrice ha sorpreso il mondo social con un messaggio ben differente dai soliti a cui migliaia di fan sono abituati. Anziché la tazza fumante di caffè ed il suo sorriso contagioso, Benedetta ha deciso di chiedere un aiuto prezioso per risolvere una situazione familiare in vista della festa più attesa dagli innamorati. La Parodi, quindi, ha sfruttato la potenza social per chiedere un consiglio ai followers su un ristorante poco costoso a Verona. La richiesta riguarda sua figlia Eleonora che, in compagnia del suo fidanzatino, trascorreranno San Valentino nella capitale dell’amore.

Benedetta è alla ricerca di un ristorante raffinato e gustoso, ma che sia economicamente adatto a due giovani innamorati che hanno disponibilità limitate. “Buongiorno a tutti, sono qui con Eleonora e il suo ragazzo che andranno a Verona per San Valentino ma non sanno dove andare a cena anche perché hanno tutti menù fissi e prezzi altissimi. Se qualcuno è di Verona o conosce bene Verona, se mi suggerisce un posto carino in cui due ventenni, che non vogliono spendere un milione, possono andare a cena a San valentino e passare una bella serata. Sto usando proprio Instagram per fare un appello…”, sono state le parole di Benedetta riportate dal sito web “buttalapasta.it“.