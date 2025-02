Romina Power fuggita via: dopo Albano finalmente ho ritrovato la felicità | Ecco come campa oggi

La famosissima cantante ha ritrovato la serenità perduta: dopo tanta sofferenza, finalmente è in pace con se stessa

La sua bellezza ha incantato moltissime generazioni ed il suo talento innato per la musica ha conquistato l’attenzione di migliaia di fan provenienti da tutto il mondo.

Romina Power è stata una figura di spicco nel panorama musicale italiano grazie alla sua collaborazione con il cantautore Albano Carrisi.

Sono tantissimi i brani che resteranno per sempre nella storia della musica nazionale e tra questi ricordiamo “Felicità“, “Nostalgia Canaglia“, “Ci sarà” e moltissimi altri capolavori.

Attualmente, la dolcissima Romina ha cambiato totalmente la sua vita, ma dopo aver vissuto delle grandi sofferenze è riuscita a ritrovare la sua serenità.

Romina Power, l’amore dopo Albano

Romina Power e Albano Carrisi sono stati una delle coppie più iconiche al mondo. Si sono sposati nel 1970, ma il loro legame si è rotto a causa di una serie di drammatici eventi che hanno portato alla rottura definitiva nel 1999. Tuttavia, la bellissima americana ha proseguito la sua vita con entusiasmo e fiducia per il futuro.

Durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di Verissimo, Power ha ammesso di aver avuto un’altra storia d’amore dopo Albano. “Ho avuto una storia con un signore americano. Era bello, simpatico e dolce. Siamo anche andati in vacanza in Messico insieme“, sono state le parole della cantante riportate dal sito web “mediasetinfinity.mediaset.it“.

Romina Power: finalmente ritrova la sua serenità

Dolce, educata e con il sorriso stampato sul volto, Romina Power è riuscita ad incantare il mondo intero con la sua voce. La storia d’amore con Albano Carrisi l’ha resa una vera icona nel mondo dello spettacolo e migliaia di fan hanno sofferto a seguito della separazione. Subito dopo la rottura con il cantautore pugliese, Romina ha scelto di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha cercato di ritrovare la serenità e la voglia di divertirsi. Ha scelto di allontanarsi dalla frenesia del mondo dello spettacolo per dedicarsi alle sue grandi passioni.

Romina vive la sua vita immersa nella natura incontaminata e come riporta il sito web “badtv.it“, ha riscoperto la passione per la meditazione e lo yoga. Grazie a queste due attività è riuscita a riscoprire se stessa e a riconnettersi con l’ambiente circostante. Si dedica anche alla pittura con cui riesce ad esternare le sue emozioni più profonde. Nonostante la separazione da Albano Carrisi, la bella americana continua a nutrire un grande affetto per il suo ex marito ed i due artisti hanno continuato a mantenere un rapporto di fiducia reciproca e di infinito rispetto.