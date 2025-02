“Magari poi incontra una ragazza, s’innamora e smette” | Piersilvio e Silvia Toffanin, il futuro di Lollo preoccupa

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin a cuore aperto sul futuro del primogenito: ecco cosa starebbe facendo Lorenzo.

Da anni, siamo abituati a vedere le storie che Silvia Toffanin, con il suo Verissimo, porta nelle nostre case. La conduttrice ama intervistare i suoi ospiti e portare alla luce anche gli aspetti più intimi, scavando nel loro passato.

Sulla sua vita privata, però, non si sa molto. O meglio, sappiamo che è la compagna di Pier Silvio Berlusconi e che, insieme, hanno due figli, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina, ma la coppia tende a tenere lontano dai riflettori gli affari di famiglia.

A proposito di figli, pare che Pier Silvio e Silvia siano parecchio preoccupati per il primogenito, Lollo. Ecco cosa starebbe accadendo.

Una rivelazione scottante

Forse, non tutti lo sanno ma l’ex Premier era già diventato nonno, nel 1990, quando Pier Silvio ebbe una relazione con la modella Emanuela Mussida, dalla quale nacque Lucrezia Vittoria Berlusconi. Qualche tempo fa, infatti, l’erede Berlusconi era stato paparazzato mano per la mano con questa giovane ragazza e i giornali di gossip gridavano già allo scandalo. In realtà, non si tratta altro della sua prima figlia, avuta da una storia precedente a quella con Silvia. Ora, con la conduttrice di Verissimo, ha creato una famiglia magnifica, con due splendidi bambini e tanto amore.

Peccato, però, che di recente si sia diffusa la notizia che la Toffanin sia angosciata per il futuro del loro Lorenzo. Da un’intervista rilasciata a La Repubblica, emerge una rivelazione scottante. Scopriamo insieme di cosa si tratta e cerchiamo di capire cos’è che disturba l’animo dei due genitori.

Le parole di Pier Silvio e Silvia

Durante questa intervista, la coppia ha parlato a lungo di ciò che li preoccupa, in relazione al loro primogenito. Lorenzo Mattia, infatti, ha la passione per la boxe, ma Pier Silvio avrebbe dichiarato che Silvia non sarebbe affatto entusiasta di questo sport. Berlusconi ha confessato di rassicurare la compagna in ogni modo, cercando di farle capire che si tratta di una passione del momento, che potrebbe anche essere passeggera. L’importante è che Lollo si diverta e che cresca bene.

Pier Silvio aggiunge anche: “Magari poi incontra una ragazza, s’innamora e smette“. Con questa frase, l’amministratore delegato Mediaset cercherebbe di tirare su il morale di Silvia. Inoltre, nel corso dell’intervista, Pier Silvio ha ricordato il padre, una figura importante per il nostro Paese, un uomo che amava lo sport e che, sicuramente, avrebbe gioito delle imprese del nipotino.