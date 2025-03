“Me lo hanno fatto fare a 13 anni”, Demi Moore e la sua intima confessione dopo decenni: “è stata una follia”

L’affascinante attrice statunitense non è riuscita a mantenere il silenzio: la confessione ha colpito il mondo intero

Demi Moore è la stella del cinema statunitense che ha fatto innamorare il mondo intero grazie alla sua bellezza e al talento innato per la recitazione.

L’interpretazione nel film “Ghost” ancora oggi è considerata una delle performance più iconiche dell’attrice, ma la sua carriera è stata ricca di successi e trionfi.

Il nuovo capolavoro di Demi Moore si intitola “The Subastance” e alla premiazione della 31esima edizione dei SAG Awards si è aggiudicata il premio di Miglior attrice protagonista.

Il film è un body horror diretto da Coralie Fargeat e racconta la storia di una star internazionale che diventa vittima degli standard di bellezza e cerca di ribellarsi.

La confessione intima di Demi Moore

Demi Moore è rinata grazie al film “The Substance” che dal 2024 sta riscuotendo un grandissimo successo nel mondo intero tanto da essere uno dei favoriti alla premiazione dell’Oscar che si terrà il 3 marzo. L’attrice si è aggiudicata moltissimi premi e continua a godere dell’affetto del pubblico.

In questi mesi, tutti i riflettori sono stati puntati sulla bellissima attrice e ha partecipato a molti programmi televisivi per promuovere il film. Durante l’intervista nel talk show “The Drew Barrymore Show“, Demi si è lasciata andare a confessioni sul suo passato.

“Me lo hanno fatto fare a 13 anni”, la rivelazione shock

Demi Moore è una star internazionale e nel corso della sua carriera si è aggiudicata migliaia di premi per il suo talento innato per la recitazione. Attualmente i riflettori sono puntati su di lei per il grande successo riscosso con il film “The Substance” e proprio in occasione di un’intervista per promuovere il nuovo capolavoro, l’attrice si è lasciata andare a confessioni intime. Nel programma televisivo “The Drew Barrymore Show“, Demi Moore ha parlato della sua infanzia e del rapporto con i suoi genitori: “mia madre ha fatto del suo meglio con il livello di consapevolezza e conoscenza che aveva a quel tempo“.

Demi ha raccontato in diretta di aver avuto il permesso per guidare un’automobile a soli 13 anni. “Mi hanno detto: puoi prendere la macchina e se ti fermano, devi solo dire che l’hai presa senza permesso. Pensavano che fosse qualcosa che avrebbe giovato a tutti, ma era una follia“, sono le parole di Demi riportate dal sito web “motor.elpais.com“. Naturalmente la giovane Demi non aveva ancora la patente e questo rappresenta un reato che può portare ad una condanna penale o ad una sanzione amministrativa di circa 500 euro.