Carlo Cracco, l’annuncio gela il mondo: tutti in lutto per lo chef 6 stelle Michelin | Non ce l’ha fatta

Il grandissimo chef stellato ha dovuto affrontare una grande perdita: è venuto a mancare il pilastro della sua vita

Carlo Cracco è uno degli chef più acclamati d’Italia che, grazie alla sua passione per la cucina e alla creatività che lo contraddistingue, è riuscito a costruire una carriera degna di nota.

Con ben 6 stelle Michelin guadagnate grazie al talento innato, Carlo è diventato celebre a livello internazionale.

Per Cracco la cucina è un mix perfetto tra cuore e mente ed ogni sua prelibatezza esalta emozioni e tradizioni tramandate nel corso delle generazioni.

Lo chef ha intrapreso anche una carriera nel mondo dello spettacolo. Dal 2011 al 2017 è stato il giudice di Masterchef Italia e fino al 2018 ha condotto Hell’s Kitchen Italia.

Un grande dolore per Carlo Cracco

Chef internazionale, personaggio televisivo e un uomo dalla grande sensibilità, Carlo Cracco è riuscito a conquistare l’affetto dell’Italia intera. Oltre ad avere un pubblico internazionale che lo ammira, lo chef ha avuto la fortuna di essere affiancato da una famiglia amorevole ed unita.

Negli ultimi giorni è giunta una notizia spiacevole a causa di una perdita che ha colpito profondamente l’animo di Carlo. Purtroppo deve fare i conti con una scomparsa dolorosa che ha lasciato un vuoto profondo. L’Italia intera si stringe attorno al dolore del grande chef.

Il gastronomo ed imprenditore italiano Carlo Cracco ha dovuto subire uno dei dolori più grandi che un figlio possa sperimentare. All’età di 97 anni è venuto a mancare suo padre Bertillo ed ha lasciato un vuoto profondo nella sua famiglia. L’uomo ha assecondato la passione di Carlo e lo ha sostenuto in ogni suo progetto professionale. “Sei stato la nostra guida per una vita. Il tuo esempio continuerà a ispirare il nostro cammino“, sono le parole che si leggono sul necrologio pubblicato sul Giornale di Vicenza dalla famiglia e riportato dal sito web “vanityfair.it“.

Operaio nelle Ferrovie, non ha mai fatto mancare nulla alla sua famiglia ed è riuscito a donare tutto il suo amore alla moglie Lidia che oggi ha 90 anni. Bertillo era un uomo riservato, ma è sempre stato presente per celebrare i successi del suo amato figlio. Nel 2014 è apparso in una puntata di Hell’s Kitchen Italia e si è emozionato davanti all’Italia intera nel guardare suo figlio alle prese con i fornelli. Papà Bertillo ha anche registrato gli spot pubblicitari dell’acqua panna e della San Pellegrino al fianco di Carlo.