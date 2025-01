Dice addio alla musica: ex allievo di Amici deciso a cambiare la sua vita | È agli inizi di una nuova carriera

Il famosissimo cantante ha deciso di cambiare vita: passa dal palco di Amici alla passerella della fashion week

Amici di Maria De Filippi è un programma televisivo dedicato ai giovani talenti e da ben 25 anni appassiona migliaia di telespettatori.

Cantanti e ballerini si mettono in gioco e cercano di conquistare la vetta del successo, ottenendo anche importanti contratti professionali al termine del talent.

Nel corso delle edizioni ci sono stati moltissimi ragazzi che sono diventati degli artisti internazionali. Basta pensare ad Emma Marrone o Alessandra Amoroso per comprendere l’importante vetrina di questo talent.

Al tempo stesso, ci sono concorrenti che hanno deciso di cambiare la propria vita e dedicarsi ad altre attività professionali.

Ex allievo di Amici cambia vita

Il talent più amato di Canale 5 consente a molti giovani talenti di inseguire il loro sogno e di realizzare la carriera che desiderano. Il talent è un’ottima vetrina tanto che tantissimi ex concorrenti hanno ottenuto una svolta professionale grazie a compagnie di danza o case discografiche.

Tuttavia, un ex allievo della scuola più importante della televisione italiana ha deciso di cambiare totalmente la sua vita e di passare dal palco di Amici ad una delle passerelle più importanti del panorama del fashion. Ha partecipato ad Amici 23, ma prima ancora è stato un protagonista di X-Factor.

L’inizio di una nuova carriera per il talentuoso cantante

Come ogni anno, Amici regala tante emozioni e consente ai telespettatori di scoprire nuovi talenti. Alcuni concorrenti riescono a realizzare il loro sogno artistico, mentre altri decidono di cambiare la propria vita e di intraprendere un percorso differente. Questo è ciò che è accaduto ad un ex allievo della scuola più ambita d’Italia che, da essere un cantante talentuoso, ha deciso di dedicarsi al mondo del fashion e della moda. Nel 2022 si è fatto conoscere a X-Factor con il brano “Martina“, mentre nel 2023 ha dimostrato il suo talento ad Amici con l’inedito “Tananai“.

Si tratta del talentuoso cantante Holy Francisco che è stato eliminato al serale dalla Pettinelli a causa della sua ultima posizione in classifica. Prima di abbandonare il palco, il cantante disse: “La prendo nel verso giusto, avrò tempo per crescere fuori. Ho 18 anni, non mi lascio abbattere. Ho fatto un bel percorso“. Una volta fuori dal talent, Holy ha deciso di cambiare strada e come riporta il sito web “ilvicolodellenews.it“, ha sfilato alla Milano Fashion Week per il brand Simon Cracker. Dunque, la moda sembra essere la nuova strada di Holy, ma non è chiaro se si è trattato di una sporadica esperienza o di un cambio radicale di professione.