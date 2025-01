“Affermazioni da bullo”: Meghan Markle torna ad agitare le acque | Questa volta sono dichiarazioni durissime

Sudditi ancora una volta allibiti dopo aver appreso certe dichiarazioni: Meghan Markle al centro di una nuova bufera mediatica.

Di gossip attorno all’attrice americana che ha conquistato il cuore del Duca di Sussex ce ne è stato a sufficienza nel corso degli anni, eppure il pubblico sembra non stancarsi mai di criticare chi si trova in prossimità della cima della piramide sociale.

Spettegolare sui “potenti” senza dubbio è uno degli sport preferiti del leone da tastiera medio online.

In particolare, Meghan Markle ha subito vari attacchi specie dopo la decisione che lei e il marito, Harry, hanno preso rispetto al rapporto con la Corona Inglese.

Nonostante sia passato parecchio tempo e le circostanze siano mutate e si siano evolute, quando le novità riguardano la duchessa di Sussex sembra che il terremoto mediatico non possa esimersi dallo scuotere l’opinione pubblica. Ecco cosa è accaduto.

Il racconto degli ex: al centro del dissing unilaterale Meghan Markle

A riportare l’intera vicenda nel nostro Paese è stata la testata online Leggo, che ha preso spunto da un fatto molto attuale per risalire a un argomento che ha interessato molto online. Negli ultimi tempi abbiamo assistito all’inizio del podcast della ex attrice, chiamato “Archetypes” e riguardante la demolizione degli stereotipi di genere.

Un argomento che le fa onore ed evidenzia l’impegno nel sociale della Duchessa. Eppure, riporta leggo.it, alcune fonti avrebbero rivelato una serie di aspetti legati alla difficoltà di lavorare assieme a Meghan Markle. Si tratta di confessioni che fanno eco a quelle rilasciate anche da ex collaboratori che in passato si sarebbe ritrovati a dover affrontare una relazione lavorativa complessa con lei.

Fonti anonime che hanno lavorato con Harry e Meghan si lasciano andare a rivelazioni e dettagli

Ex dipendenti e vicini: un parterre consistente di persone che hanno conosciuto la coppia ha deciso di rivelare quanto, secondo loro, siano due persone difficili con cui avere a che fare. Le affermazioni più dure si sarebbero concentrate proprio su Meghan.

In particolare ha stupito tutti il racconto relativo a quanto rilasciato da una fonte in particolare. Questa persona avrebbe collaborato con la Duchessa per alcuni progetti mediatici, trovandosi a stretto contatto con lei. Avrebbe assistito ad alcune affermazioni “da bullo” pronunciate da Markle nei confronti degli assistenti di Palazzo. Insomma, la macchina del gossip non sembra mai produrre abbastanza da soddisfare del tutto i detrattori della Duchessa e del marito: non resta che attendere eventuali repliche da parte della diretta interessata.