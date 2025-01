“Io che corteggio Tina Cipollari?”: vuole tornare in studio per lei | Il famoso ex rompe finalmente il silenzio

Tina Cipollari pronta per la sua nuova avventura: un ex cavaliere finalmente si fa avanti e rompe il silenzio

Tina Cipollari è uno dei personaggi più iconici della televisione italiana e da oltre vent’anni è una presenza fissa nel dating Uomini e Donne.

Considerata la regina indiscussa delle frecciatine, Tina ha realizzato una carriera straordinaria come opinionista del dating show, ma presto il suo ruolo cambierà.

“Da qualche tempo sono single e mi sono stufata di stare da sola“, sono le parole della Cipollari rilasciate in un’intervista al settimanale Chi.

Tuttavia, per i futuri pretendenti non sarà affatto semplice fare brezza nel cuore di Tina e dovranno rispettare dei requisiti specifici.

Tina Cipollari sul trono di Uomini e Donne

Dopo anni trascorsi a dare pareri sulle coppie, Tina Cipollari è pronta a cambiare il suo ruolo e a cercare l’amore a Uomini e Donne. La conferma è arrivata proprio da Maria De Filippi che, durante la puntata registrata il 14 gennaio, ha svelato il nome della tronista.

Tina è una donna indipendente e soprattutto molto selettiva, ma ha le idee ben chiare sull’uomo che cerca: “Cerco un marito. E non uno che mi mantenga, ma voglio evitare lo spiantato, ne girano centinaia travestiti da ricchi“, ha raccontato la nuova tronista nell’intervista a Chi.

L’ex cavaliere torna a corteggiare Tina Cipollari?

Tina Cip0llari, dopo oltre vent’anni di presenza nel dating show più amato della televisione italiana, è pronta per la sua nuova avventura sul trono. Tina cerca un uomo maturo che sia in grado di incuriosirla e migliaia di fan hanno immediatamente pensato ad un ex cavaliere della trasmissione che ha conquistato tutti con la sua eleganza. Si tratta del famosissimo “gabbiano” Giorgio Manetti. A chiarire i dubbi del grande pubblico ci ha pensato l’ex storico cavaliere durante un’intervista rilasciata a “SuperGuidaTV“.

“Vi immaginate io a corteggiare Tina Cipollari? Siamo amici e possiamo anche sentirci telefonicamente ma poi in trasmissione non tornerei per corteggiare Tina ma neanche nessun’altra dama. La notizia però mi ha fatto sorridere. Mi fa piacere sapere che ad oggi il pubblico spera in un mio ritorno ma non mi troverei più a mio agio“, sono le parole di Giorgio riportate dal sito web “isaechia.it“. L’ex cavaliere di Uomini e Donne, però, ha espresso belle parole per l’iconica Vamp di canale 5: “Tina è una donna poliedrica, dalle mille iniziative, vera e divertente. Sarà bello vederla di nuovo in quei panni“.