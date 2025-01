Elisabetta Canalis, al settimo cielo con il compagno: la famiglia si allarga | L’emozionante annuncio

La famiglia della showgirl si allarga: danno il benvenuto ad un nuovo compagno di avventure e non possono farne a meno

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più iconiche del mondo dello spettacolo che ha iniziato il suo percorso professionale nei primi anni Duemila.

L’ex velina di Striscia la Notizia ha conquistato l’attenzione del mondo intero anche per le sue relazioni sentimentali, tra cui quella con il calciatore Bobo Vieri.

Durante una recente intervista rilasciata a Belve, Elisabetta ha raccontato: “Con Bobo ho toccato il fondo. Era una relazione tossica, mi ha traumatizzata. Non c’era fedeltà da parte sua”, sono state le sue parole.

La love story con George Clooney ha puntato su di lei i riflettori del mondo intero, mentre l’amore con Brian Perri le ha donato il gioiello più importante: sua figlia Skyler. Ma adesso nella sua vita c’è un nuovo umo.

L’amore nella vita di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ha dimostrato di essere una donna dal cuore tenero in grado di donare amore incondizionato. Ad insegnarle il vero amore, però, sono stati i suoi amici a quattro zampe a cui non può rinunciare per nessuna ragione.

“Un cane non ama come un uomo. Un cane sa adattarsi alla tua personalità. E se un uomo spesso ti vuole cambiare, lui ti accetta per quello che sei”, sono le parole della showgirl rilasciate in un’intervista a Le Iene e riportate dal sito web “kodami.it“.

Elisabetta Canalis al settimo cielo: la sua famiglia si allarga

Elisabetta Canalis ha sempre espresso il suo amore per gli animali tanto da essersi definita una “foster mom“, ovvero una mamma affidataria. “Prendo dei cani dal canile e che li tengo con me fin quando non si trova un’adozione. Purtroppo in passato ho fallito più di una volta in questa impresa ed i miei ‘fallimenti’ si chiamano Charlie e Megan, cani che dovevano essere ‘di passaggio’ a casa, ma che poi hanno deciso che potevo continuare a vivere con loro“, ha spiegato tempo fa Elisabetta in un post pubblicato sul suo account Instagram.

L’ex velina ha parlato anche di una nuova arrivata: “La mia nuova inquilina si chiama Josie. Josie non lo sa ma credo che ci sia una famiglia molto adatta che l’aspetta…incrociamo le dita“. Tuttavia, la situazione è cambiata in fretta perchè non appena Josie è entrata in casa, è stato amore a prima vista con Georgian, il compagno di vita di Elisabetta. Il campione di kickboxing si è subito affezionato alla nuova arrivata e ha deciso di adottarla. “È stata adottata dopo due giorni di foster (stallo, ndr), da me ovviamente”, sono le parole che Georgian ha pubblicato su una storia di Instagram.