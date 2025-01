“Non lo voglio come lui”: Kikò Nalli demolito | Le parole della ex sono come una coltellata

Uno dei parrucchieri più affascinanti della TV, asfaltato dalle parole di una sua ex: ecco cosa si è sentito dire Kikò Nalli.

Cristian Maria Nalli, conosciuto da tutti come Kikò Nalli, è un parrucchiere di grande successo, che, nel 2002, inizia a farsi conoscere al grande pubblico con la partecipazione a Uomini e Donne.

Cinquantaquattro anni e una bellezza che sembra essere senza tempo, la sua. Kikò ha un sorriso smagliante e il fascino dell’uomo maturo, che fa cadere ai suoi piedi decine di donne.

Difatti, diverse sono state le storie d’amore che l’hanno visto protagonista, finite tutte per svariate ragioni. Ora, però, pare che una delle sue ex si sia pronunciata e abbia rivelato di non volere un altro uomo come lui. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Kikò rubacuori

Durante l’esperienza a Uomini e Donne, Kikò incontra Tina Cipollari, oggi amata opinionista dello stesso programma. I due si innamorano e, nel 2005, si sposano. Insieme hanno tre figli, ma nonostante la bella famiglia che si era formata, la coppia è andata verso la separazione, mettendo un punto al loro matrimonio. Dopo la grande storia d’amore, Kikò non si dà per vinto e continua a cercare la donna della sua vita.

Inizia una relazione con l’attrice spagnola Myr Garrido, ma le cose tra loro non vanno come previsto. Partecipando al Grande Fratello 16, nel 2019, incontra Ambra Lombardo, con la quale intraprende una frequentazione. Allora, Kikò avrebbe confessato che questa sarebbe stata la seconda compagna più importante della sua vita. Eppure, neanche con lei le cose sono andate come sperato. Insomma, il bell’hair stylist ha fatto breccia in parecchi cuori, ma c’è una sua ex, in particolare, che di recente ha parlato di lui con parole particolari.

Alla ricerca del futuro marito

L’ex di Kikò, che sarebbe alla ricerca di un futuro marito, diverso dal parrucchiere, sarebbe proprio Tina Cipollari. L’amata opinionista di Uomini e Donne, oggi diventa tronista. La donna ha tutte le buone intenzioni di trovare la persona che possa stare al suo fianco. Tina non ha bisogno di essere completata, perché è già indipendente, è una mamma e ha un ruolo lavorativo che la soddisfa a pieno. Tuttavia, stando a quanto riportato da Fanpage, si sarebbe stufata di stare da sola.

Riguardo la persona che spera di trovare, avrebbe affermato: “Non lo voglio come il ex“. Partendo dal presupposto che l’uomo ideale non esiste, da vent’anni a questa parte, sono cambiate molte cose. Ovviamente, è alla ricerca di un uomo maturo, che non abbia bisogno di essere mantenuto da lei. Non cerca il miliardario, ma qualcuno che abbia un’indipendenza economica, che sia acculturato, che abbia voglia di viaggiare e di vivere nuove esperienze. Tina non esclude un altro matrimonio, con rito civile e senza abito bianco. Insomma, la nuova tronista ha tutti i buoni propositi per iniziare una nuova vita, con un vero uomo al suo fianco.