Roberta Di Padua, come prosegue la sua storia con Alessandro? Le foto delle recenti festività non lasciano dubbi

Novità sulla relazione tra Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: non serve immaginazione per capire come va tra la dama e il cavaliere.

Una coppia che ha tenuti tutti incollati allo schermo fino all’ultima decisione: parliamo proprio di loro, Alessandro Vicinanza e Roberta di Padua, rispettivamente ex cavaliere e dama.

I due si sono incontrati nel programma Uomini e Donne di Maria De Filippi e la loro frequentazione è stata praticamente una montagna russa, o così, almeno, è stata percepita dagli appassionati alla trasmissione.

Il triangolo che si era andato a creare con Ida Platano aveva fatto pensare a molti che tra Di Padua e Vicinanza non sarebbe più potuto accadere nulla.

Questa previsione e sensazione, in realtà, è stata fortemente contraddetta dalle ultime vicende che avevano visto uscire insieme i due come coppia dalla trasmissione. Questo, comunque, non ha fatto certo tacere le illazioni e polemiche: è riuscito nell’intento il post pubblicato sotto Capodanno, che ha, di fatto, aggiornato tutti sulla situazione sentimentale tra i due vip.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua rivelano tutto con una foto

Le pene d’amore di Roberta Di Padua sono state a lungo al centro dello studio di Uomini e Donne. Spesso in rivalità con la dama Ida Platano, che è stata, inoltre, la prima tronista over del programma, Roberta sembrava voler terminare la propria esperienza all’interno della trasmissione quando è accaduto qualcosa di incredibile: la sua uscita con Alessandro Vicinanza.

Molti maliziosi avevano già previsto la fine della loro relazione dopo pochi mesi, cosa che, in realtà, non era accaduta. Per diverso tempo infatti abbiamo assistito a viaggi e foto romantiche tra i due, pubblicate dall’una o dall’altro online. La foto significativa, però, è stata pubblicata solamente pochissimi giorni fa e non lascia alcuno spazio all’immaginazione.

La foto e la caption di Roberta dicono tutto: come stanno le cose

Una foto molto tenera quella che vede protagonisti Alessandro Vicinanza e il figlio di Roberta Di Padua. Sappiamo quanto lei tenga al rapporto con il bambino, e quanto sia importante per qualunque madre single che il nuovo compagno vada d’accordo con la prole. Ovviamente Roberta non fa eccezione.

Molti, infatti, hanno ritenuto che più di tutte le foto in coppia sia questa che vede fidanzato e figlio protagonisti a testimoniare quanto la relazione vada realmente a gonfie vele.