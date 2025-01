“Fanno di tutto, senza dignità”: duro attacco contro Luca Calvani | Messa in dubbio tutta la sua vita privata

Una vicenda che ha già fatto il giro del web travolge il gieffino preferito da molti: l’attore Luca Calvani incassa le insinuazioni.

Lo abbiamo visto in film, fiction e serie televisive: il talento di Luca Calvani è incontrovertibile. Questi ha deciso poi di mettersi alla prova anche in un altro campo ossia quello dei reality show.

Quest’anno, infatti, se ne è parlato molto a partire proprio dal suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. I rumors su di lui e le chiacchiere sul suo comportamento all’interno della casa di Cinecittà si sono ancor più intensificati negli ultimi giorni.

Lo abbiamo visto, infatti, avere un intenso confronto con una ex inquilina, Jessica Morlacchi, le cui parole non sono state esattamente tenere nei suoi confronti. A quanto pare, però, non bastavano le dichiarazioni della ex dei Gazosa: un altro vip ha deciso di contribuire a costruire una certa immagine dell’attore.

Rivelazioni giungono dall’esterno delle quattro mura: dubbi serpeggiano su Luca Calvani

Da diverso tempo è noto che Luca Calvani sia in una relazione con un uomo. Il suo attuale compagno è l’imprenditore Alessandro Franchini, che ha mandato un messaggio a Luca mentre quest’ultimo era all’interno della Casa. Molti si sono emozionati in seguito alle parole di Alessandro e anche alla reazione che queste hanno scatenato nel gieffino. “Non permettere mai a nessuno di fraintendere i tuoi gesti. Non ti meriti quello che stai vivendo, ma ti deve servire come lezione. Difendimi, difendici. Ti amo”, aveva detto, tra le altre cose, Alessandro nel suo messaggio.

Tutto è stato scatenato, infatti, dalla percezione di Jessica Morlacchi rispetto a un presunto interesse di Luca nei suoi confronti. Tutta la vicenda sembra aver destabilizzato l’attore, che però deve prepararsi a incassare un altro colpo che giunge da un ex fidanzato di Temptation Island che non si è risparmiato nell’esprimere la sua opinione.

Le parole dell’ex fidanzato alimentano le insinuazioni su Calvani

Alessandro Autera, partecipante di Temptation Island nel 2021, ha diffuso la propria opinione sulla questione online: “Luca secondo me troppo giocatore e manipolatore. A convenienza è etero. A convenienza è omosessuale. Quanti ne conosco che per convenienza fanno di tutto. Poveri loro senza DIGNITÀ”.

Accuse non certo trascurabili, alle quali per il momento Luca Calvani non ha avuto modo di replicare. Non resta che attendere e scoprire se questa notizia giungerà all’interno della casa e quali reazioni scatenerà nell’attore, già provato per tutte le circostanze in atto.