Attimi di paura per l’ex Amici: costretta al ricovero urgente in ospedale | Il racconto di quei momenti mette i brividi

Paura e ansia per l’ex volto di Amici: costretto ad affrontare una situazione familiare difficile e dolorosa

Tra i programmi più longevi della televisione italiana c’è senza dubbio Amici, il talent di Canale 5 condotto dalla regina Maria De Filippi.

Il talent ha portato fortuna a moltissimi artisti che oggi occupano una posizione di rilievo nel mondo del ballo o del canto a livello internazionale.

In passato ci sono stati personaggi che hanno raggiunto l’apice del successo grazie alla visibilità del programma, ma che hanno dovuto affrontare anche molte difficoltà.

Un ex volto di Amici si trova oggi ad affrontare una situazione preoccupante e che riguarda la sua famiglia.

Grande paura per l’ex volto di Amici

Nel talent Amici condotto da Maria De Filippi ci sono stati moltissimi talenti che hanno condiviso con il pubblico la loro grande arte. Non solo i concorrenti hanno conquistato l’affetto dei telespettatori, ma ci sono stati anche molti insegnanti e ballerini professionisti che hanno lasciato un segno indelebile.

In particolare, un ex volto storico del talent sta affrontando un periodo difficile a causa di un ricovero urgente che ha coinvolto un membro della sua famiglia. Si tratta di un ballerino molto famoso e che ha raggiunto un successo internazionale grazie al suo talento.

Costretta al ricovero urgente: il racconto è da brividi

Per un ex volto di Amici l’inizio del nuovo anno è stato piuttosto infelice a causa di un ricovero urgente che ha provocato tanta paura. Si tratta di Kledi Kadiu, professionista che per anni è stato il ballerino del talent più seguito della televisione italiana. L’artista sta affrontando un momento delicato a causa di un problema di salute che ha colpito la sua adorata moglie Charlotte Lazzari. La donna, nelle scorse ore, ha avuto un crollo ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale. A raccontare l’episodio del forte “down” è stata la diretta interessata attraverso il suo profilo di Instagram.

Charlotte, come riporta il sito web “gossipetv.com“, ha raccontato che il suo corpo le ha dato un grande spavento ma ci ha tenuto a precisare che ora sta meglio. La moglie di Kledi ha svelato: “Mi stava semplicemente suggerendo da troppo tempo che dovevo riposarmi mentalmente e fisicamente. Non l’ho fatto e lui si è fatto sentire con più violenza imponendomi riposo assoluto. Inizio 2025 col botto, ma a noi piace l’avventura“. Fortunatamente le cure ricevute dall’equipe ospedaliera hanno consentito alla donna di riprendersi ed è riuscita a festeggiare il compleanno della sua primogenita che il 12 gennaio ha compiuto 9 anni.